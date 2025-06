“Mi vuole Conte”: il prossimo acquisto del Napoli esce allo scoperto

La confessione del futuro acquisto dei partenopei accende ulteriormente il calciomercato e infiamma i tifosi partenopei che sognano il suo arrivo

Il Napoli punta a un mercato di tutto rispetto in vista della prossima stagione. Gli azzurri sanno che diventeranno la squadra da battere per via del tricolore cucito in petto e perché, tra le big, sono gli unici insieme alla Juve ad aver mantenuto la stessa guida tecnica. Eccezion fatta per la rivelazione Bologna con Italiano, dall’Inter al Milan, passando per Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina, hanno tutte cambiato allenatore.

Un fattore che sarà determinante per il prossimo campionato, sul quale Conte potrà lavorare conoscendo già l’ambiente e parte dei giocatori a propria disposizione. Ovviamente, la rosa subirà delle modifiche, tutte coordinate dallo stesso allenatore leccese con l’ausilio del direttore sportivo Giovanni Manna, pronto a trattare i rinforzi giusti. Non solo De Bruyne, infatti, il Napoli ha appena iniziato.

Ndoye apre al Napoli: le dichiarazioni accendono il mercato

Ad aver fatto scatenare i tifosi partenopei, sono state le parole di Dan Ndoye. L’esterno d’attacco sinistro del Bologna è il primo obiettivo di mercato del Napoli. Dopo di lui Beukema per la difesa e Antonio Nusa per la fascia destra.

Direttamente dal ritiro con la Svizzera, il classe 2000 ha rilasciato importanti dichiarazioni proprio sull’interessamento di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia in carica. In merito ha detto:

“Non so dove dove giocherò, ma è sempre una cosa bella quando la squadra che vince lo scudetto ha un allenatore come Conte che ti vuole”.

Porte apertissime a un trasferimento in azzurro dunque, ma per portarlo a termine la dirigenza partenopea dovrà investire cifre importanti. Il Bologna, infatti, non lascerà partire il proprio gioiellino da quasi 10 gol stagionali, per meno di 40 milioni di euro. Il Napoli proverà a inserire delle contropartite, come Ngonge, ma non sarà facile trattare con i rossoblù.

Gli emiliani non vogliono smantellarsi, dopo aver venduto Zirkzee, Calafiori e lasciato partire Saelemaekers la scorsa estate, e aver vinto lo stesso la Coppa Italia dopo una stagione super. Quest’anno, per convincere Italiano a restare, sono state fatte delle promesse e non potranno partire tutti i gioielli.

Tempo al tempo dunque, con Ndoye che resta alla finestra. Lo stesso il suo compagno Beukema, che si è detto ambizioso e in attesa di saltare su un treno importante quest’estate o la prossima. Il Napoli è pronto all’assalto.