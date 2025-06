Gyokeres in Serie A, Napoli sorpassato da un altro top club italiano: dove potrebbe giocare

Viktor Gyokeres resta nell’orbita del campionato italiano e un top club avrebbe sorpassato gli azzurri di Conte nella corsa al giocatore

Il goleador per eccellenza delle ultime due stagioni. Viktor Gyokeres ha conquistato il Portogallo con un rendimento folle nello Sporting Lisbona, ma il suo tempo per il grande salto di qualità è arrivato. L’attaccante svedese è pronto a lasciare la squadra dove è definitivamente esploso, per vivere una nuova avventura che lo porti a calcare palcoscenici importanti.

Anche la Serie A si sarebbe interessata al giocatore, con il Napoli che per primo avrebbe mosso i passi in fase di mercato. Gli azzurri hanno inserito il nome di Gyokeres tra la lista dei possibili innesti in vista dell’estate. Un affare complesso, sia per i 100 milioni di clausola rescissoria nel contratto, sia per i 75 chiesti dallo Sporting da pagare subito per strapparlo via.

Gyokeres in Italia, la Juve insiste: il punto sulla trattativa

Secondo le recenti indiscrezioni riportate anche da Tuttosport, anche la Juventus avrebbe scelto Gyokeres come uno dei nomi da seguire per rinforzare il reparto offensivo. L’addio di Vlahovic è ormai cosa certa, bisognerà solamente capire verso quale destinazione. Una volta partito il centravanti serbo, si potrà dare l’assalto al suo sostituto e lo svedese è in lista.

I bianconeri avrebbero anche superato momentaneamente la concorrenza del Napoli, che una punta di peso ce l’ha e risponde al nome di Lukaku. La Juve, invece, si ritroverà senza un terminale offensivo di riferimento e non potrà arrivare impreparata nei ritiri estivi che guiderà Igor Tudor.

Riuscire a completare l’operazione con lo Sporting, però, è uno scenario molto complesso. In primo luogo, perché senza cessioni la Juventus non potrà acquistare a queste cifre. E in secondo luogo perché Arsenal e Manchester United fanno sul serio per Gyokeres. La Premier League attira eccome il centravanti, che dovrà prendere una decisione importante.

Una variabile a favore della Juventus e del Napoli, rispetto allo United, è quello della Champions League, che i Red Devils non giocheranno. I Gunners di Londra invece sì e appaiono infatti come la grande favorita per l’acquisto finale del giocatore. Nulla di deciso comunque, le prossime settimane, magari dopo il Mondiale per Club, saranno quelle più calde per il futuro di Gyokeres, pronto a fare quello che gli riesce meglio: segnare.