Juve, ora c’è un problema Yildiz: il timore è altissimo

In casa bianconera c’è ora un problema di non poco conto e riguarda una stella della squadra: ora si corre ai ripari

La Juventus che ha chiuso al quarto posto una stagione che più tribolata non si può, ha avuto anche alcune note positive. Raggi di luce in molta penombra, soprattutto con Thiago Motta esonerato a marzo a decretare il fallimento totale di un progetto iniziato la scorsa estate.

Un epilogo costato il ruolo di football director anche a Cristiano Giuntoli, per una profonda rivoluzione voluta da John Elkann dopo i risultati giudicati estremamente negativi. Basti pensare che solo all’ultima giornata i bianconeri hanno avuto la certezza del quarto posto, vincendo con grande sofferenza a Venezia grazie ad un rigore.

Dicevamo, però, delle note positive. Poche, ma ugualmente presenti. Una di queste è senza dubbio Kenan Yildiz. Il gioiello turco ha chiuso con sette gol e quattro assist in 35 presenze in campionato. Numeri che ben evidenziano il talento del calciatore e soprattutto giustificano in sede di mercato la scelta della Juve di puntare sul numero 10 sacrificando anche altri gioielli, in primis Huijsen e Soulé.

Yildiz calciatore imprescindibile: la posizione della Juve

Affidata la celebre maglia indossata anche da Platini, Del Piero, Dybala e Pogba tra gli altri, su Yildiz sarà costruita anche la Juve del futuro. O, almeno, è questa l’intenzione della dirigenza bianconera. Ci sarà, però, da vivere un’estate decisamente bollente e non di certo per le temperature meteorologiche.

Già la scorsa estate diversi club – sia di Premier che spagnoli, vedi il Real Madrid – avevano mostrato interesse nei confronti del calciatore, ricevendo in risposta un secco “no, grazie”. Un modus operandi che alla Continassa intendono replicare anche la prossima estate ma non sarà certo semplice.

Di certo c’è che Yildiz sarà protagonista al Mondiale per club ma nel frattempo la dirigenza lavora per blindarlo. Le trattative si sono interrotte con il passaggio dei poteri da Cristiano Giuntoli a Damien Comolli ma il nuovo dirigente è pronto a riallacciare i contratti con l’entourage del calciatore per chiudere il discorso rinnovo.

Juve, nuovo contratto per Yildiz: i dettagli

Yildiz ha un contratto fino al giugno del 2029 e guadagna al momento 1,5 milioni. Un contratto che non spiega bene il talento del calciatore ed autorizza quasi i top club a provare a puntare su di lui. Da qui la la volontà di premiare il calciatore con un contratto più lungo di un’altra stagione, con scadenza fino al 2030, con un corposo aumento dell’ingaggio.

Un modo per mettere a tacere le voci della Premier League per un calciatore che si aggregherà direttamente negli Stati Uniti al club bianconero. Il classe 2005, infatti, si trova già in America con la sua nazionale per due amichevoli contro Stati Uniti (vinta con il punteggio di 2-1) e Messico.