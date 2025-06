Napoli, nuova squadra in arrivo nel capoluogo partenopeo: si accende il “derby azzurro”

Il Napoli fresco di titolo di Campione d’Italia è pronto ad accogliere nel capoluogo partenopeo un altro club “azzurro”

Se in casa Inter si piange tra Scudetto e Champions perse e l’addio di Simone Inzaghi, a Napoli sono settimane in cui si viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Prima lo Scudetto vinto al fotofinish in rimonta sui nerazzurri, poi il “quasi annuncio” di Aurelio De Laurentiis sull’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli, e dulcis in fundo, l’annuncio sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli.

Il tecnico leccese è stato convinto dal progetto del presidente partenopeo, che metterà sul mercato oltre 150 mln (compresi della ormai certa cessione di Osimhen), per costruire un Napoli stellare che dovrà lottare su tre fronti facendosi valere anche in Champions League.

Mentre un Napoli in “versione Champions” sta nascendo, nel capoluogo partenopeo c’è anche un’altra squadra che sta prendendo forma, regalando una grandissima opportunità alla Campania e alla città “del sole, del mare e della pizza”.

Napoli, ecco la nuova squadra “azzurra”

Se da un lato abbiamo un Napoli che primeggia in Italia, dall’altro ce ne sta uno nuovo che è agli albori. Stiamo parlando di Zeta Napoli, una nuova realtà calcistica che promette di rivoluzionare il panorama sportivo partenopeo con un progetto ambizioso e una visione chiara: dare continuità e respiro nazionale all’esperienza vincente di Zeta Milano.

Dietro questa iniziativa c’è la stessa filosofia che ha fatto della squadra milanese un modello di organizzazione, crescita giovanile e identità sportiva. Non è un caso, infatti, che la dirigenza del nuovo club sia in stretto contatto con il team meneghino, condividendo non solo il nome ma anche valori, metodi e visione strategica.

A scanso di equivoci, Zeta Napoli non sarà in alcun modo collegata all’omonima squadra milanese, ma una realtà autonoma, radicata nel territorio campano e costruita con figure locali, tecnici del posto e un forte legame con i giovani “scugnizzi” della zona.

Al centro del progetto ci sono i vivai: Zeta Napoli ha già avviato contatti con diverse scuole calcio della regione e ha annunciato l’apertura, entro fine anno, di un centro sportivo multifunzionale alle porte della città. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la formazione calcistica nel Sud Italia, puntando su talento locale, formazione tecnica e inclusione sociale.