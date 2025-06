Gasperini già saccheggia l’Atalanta: vuole un super big per la sua Roma

La Roma è già al lavoro sul mercato per regalare a Gasp una rosa all’altezza: il tecnico ha chiesto un big dell’Atalanta

Una squadra in grado di lottare per le prime quattro posizioni, provando a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In casa Roma i Friedkin – ma anche lo stesso Claudio Ranieri, senior advisor del club – sono stati chiari con Gasperini.

Questa, peraltro, è solo la prima parte del progetto, perché nelle idee della proprietà statunitense c’è l’assalto allo scudetto in quanto la Roma abbia voglia di tornare ad alzare trofei e vincere. Anche per questo è stato ingaggiato l’allenatore di Grugliasco, abilissimo a conquistare risultati attraverso un gioco spumeggiante e sfruttando i calciatori della rosa, specie i più giovani.

Gasperini ha accettato con entusiasmo questo nuovo progetto dopo ben nove stagioni a Bergamo dove ha conquistato perfino una storica Europa League. Arrivato a Roma, ha già preso in mano la situazione e sta pianificando le mosse di mercato in vista della prossima stagione.

Il gioco di Gasp, d’altronde, è dispendioso ed ha bisogno di una rosa che possa seguire completamente le idee tattiche del suo allenatore, con i calciatori disposti al sacrificio in campo.

Le richieste di Gasperini per il mercato: c’è un problema in attacco

La Roma lavorerà quindi di concerto, con il ds Ghisolfi che cercherà di mettere nelle condizioni ideali l’allenatore per esprimersi al meglio. I piani di mercato sono di fatto già iniziati, con già le idee ben chiare soprattutto in alcuni ruoli e su alcuni calciatori attualmente nella rosa giallorossa.

Ogni ruolo meriterà riflessioni approfondite a partire dall’attacco che al momento è il reparto dove si concentreranno le maggiori attenzioni. Gasperini avrà in rosa tre prime punte: Dovbyk, arrivato la scorsa estate e non così ficcante come si potesse immaginare, Abraham di ritorno dal prestito al Milan e Shomurodov che pure il suo contributo l’ha dato nel corso della stagione appena conclusa.

Gasperini li testerà nei primi giorni di ritiro ma è molto probabile che almeno in due lasceranno Trigoria. Il tecnico ha peraltro chiesto l’ingaggio di un centravanti che fa parte dei quattro-cinque acquisti avanzati alla società. Nomi di alto profilo, perché la Roma vuole tornare ad essere protagonista, anche sul mercato.

Roma, Scamacca per l’attacco: due le alternative

Il nome per l’attacco è stato già individuato: si tratta di Gianluca Scamacca, bomber classe ’99 in forza all’Atalanta. Gasperini lo conosce benissimo anche se a causa degli infortuni il tecnico l’ha sfruttato poco a Bergamo. L’attaccante, però, vuole rimettersi in carreggiata dopo l’infortunio al crociato e tornerebbe più che volentieri a Roma, lì dov’è cresciuto senza però mai esordire nella prima squadra.

L’Atalanta, da par suo, non alzerà muri attorno all’attaccante, anzi. Gli orobici non chiudono ad una sua cessione e chiedono in cambio 25 milioni di euro. Scamacca, però, sebbene sia l’opzione principale, non è l’unica. Nel mirino dei giallorossi anche Lucca e Krstovic, rispettivamente di Udinese e Lecce, ma il prezzo è sempre di 25 milioni di euro.