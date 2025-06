Napoli, in arrivo due esterni sinistri: non solo Ndoye, l’altro nome arriva dalla Bundesliga

Il ds Manna lavora per rinforzare la rosa azzurra secondo i diktat di Conte: priorità all’esterno sinistro, sono due i nomi nel mirino

Tra i sette ed i 10 rinforzi per un budget che oscilla tra i 150 ed i 200 milioni. Il Napoli ha messo sul piatto del calciomercato una forza quasi impressionante, tale che nessun club italiano al momento può competere con De Laurentiis. Sono numeri pazzeschi, gli stessi che hanno convinto Antonio Conte a restare in azzurro dopo la cavalcata della stagione appena conclusa, con il quarto scudetto.

Il patron partenopeo ha promesso colpi importanti ed il rafforzamento di una rosa che nella prossima stagione dovrà competere anche in Champions League e disputare almeno 50 partite incluse Supercoppa italiana e Coppa Italia. I primi due colpi sono di fatto già stati messi a segno.

Marianucci dall’Empoli sarà il difensore centrale giovane e di prospettiva che occuperà la casella che libererà Rafa Marin mentre De Bruyne è la ciliegina sulla torta, uno che da solo riesce a spostare gli equilibri di una partita. Due colpi quasi chiusi ma naturalmente non saranno i soli, anzi.

Neres vice Politano, doppio colpo a sinistra: Ndoye il preferito

Le attenzioni del Manna sono rivolte a tutti i reparti, dalla porta dove arriverà il vice Meret fino all’attacco, con gli azzurri alla ricerca dell’alter ego di Lukaku. Al momento, però, c’è un ruolo completamente vacante nella rosa azzurra, è quello dell’esterno offensivo sinistro. Dall’addio di Kvara a gennaio quella lacuna non è stata colmata, se non per Okafor, arrivato in prestito oneroso e non riscattato.

In quella porzione di campo saranno addirittura due i rinforzi, considerato come David Neres si sposterà definitivamente a destra diventando l’alternativa a Politano. E così il ds Manna sta preparando un doppio assalto. Sono diversi i nomi sul suo taccuino ma al momento ci sono anche i preferiti.

In primis Dan Ndoye, esterno mancino del Bologna già seguito lo scorso gennaio prima di incontrare il muro invalicabile dei felsinei. Ed anche in questa sessione si dovrà battere la resistenza degli emiliani, poco propensi a privarsi del loro talento. Il Napoli già ha individuato Beukema dal Bologna per rinforzare la difesa e difficilmente la società emiliana – impegnata in Europa League – si priverà di due colonne della squadra.

Napoli, il nuovo colpo dalla Germania: è un talento cristallino

Il ds Manna, però, proverà ugualmente a concludere la trattativa con i felsinei, abbassando anche la richiesta di 40 milioni avanzata fin qui dai rossoblu. L’altro nome, invece, porta in Bundesliga, a Lipsia per la precisione. Lì c’è Antonio Nusa, giovane talento di appena 20 anni che sta incantando la Germania ma anche la nazionale norvegese che difende.

E proprio l’Italia ha scoperto sulla sua pelle le potenzialità di questo calciatore ricco di talento e qualità. Manna lo segue da diversi mesi ma dopo la prestazione contro gli Azzurri la sua valutazione si sarà impennata e le pretendenti aumentate. Ciò nonostante si proverà ugualmente a centrare il doppio obiettivo.