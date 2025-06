“Vedrai che ti convinco”: Allegri se lo ricompra e riscrive il futuro

Sembrava finita, ma una frase può cambiare tutto. Allegri ci mette la faccia, e mette al centro del progetto uno dei calciatori inattesi. Con la convinzione di cambiare la storia

A volte basta una parola di un allenatore per cambiare completamente il destino di una trattativa di mercato, soprattutto se quell’allenatore ha il carisma e l’esperienza di Massimiliano Allegri. Uno che di campioni ne ha allenati tanti, e che sa anche come convincerti a sposare la sua causa.

Adesso che è a Milano, Allegri sta ancora ragionando su quella che sarà la sua squadra del futuro, quali saranno i sacrifici da fare e quali invece i calciatori da tenere. Che saranno naturalmente la base fondante sulla quale ripartire e costruire una squadra che possa essere già competitiva fin da subito.

Uno dei sacrifici, forse quello più inevitabile, è stato Tijjani Reijnders. Ha ceduto alle lusinghe del Manchester City, che ha dato al Milan una cifra che con i bonus arriva a circa 75 milioni di euro. Niente male. È una base importante per acquistare nuovi calciatori. Che sarà ulteriormente rimpinguata da altre cessioni, alcune importanti, altre meno, ma comunque tutte utili a costruire un gruzzoletto buono per la prossima stagione.

Poi ci sono le conferme. I calciatori considerati imprescindibili per il progetto, e che quindi si proverà a trattenere resistendo anche a offerte importanti. Ma non abbastanza importanti da spingere il Milan a fare un ulteriore sacrificio. Allegri su questo sta provando a imporsi e ha individuato già un elemento sul quale si può tenere duro.

Allegri “ricompra” Maignan: ecco come vuole convincerlo a (ri)sposare il Milan

Il prescelto è Mike Maignan. Il Chelsea si è fatto sotto con un’offerta che si potrebbe giudicare offensiva, viste le qualità del giocatore. Al di là della scadenza contrattuale, offrire 15 milioni per un portiere così vuol dire voler prendere per la gola la squadra, puntando anche sulla volontà del calciatore, che voleva a tutti i costi andare a giocare in Premier League.

Il Milan ha detto no. Ha tenuto duro e ha rilanciato chiedendo il doppio. Il Chelsea si è impuntato e ha deciso di far saltare l’affare. Maignan per ora non si muove da Milano. E questa cosa lo ha fatto infuriare parecchio. Si sentiva già con le valigie pronte, si vedeva in Inghilterra. E invece niente. Bloccato.

Eppure potrebbe essere proprio questo l’inizio di una nuova storia fra Maignan e il Milan. A intercedere è proprio Allegri, che ha deciso che il nuovo Milan dovrà ripartire dalle manone del suo portiere e quindi, in un certo qual modo, ha chiesto al club di “ricomprarlo” bloccando la sua cessione. È disposto a trattenerlo anche correndo il rischio che il prossimo anno gli scada il contratto e lui se ne vada a zero. Ma è un rischio calcolato.

Intanto perché 15 milioni non cambiano la vita a nessuno – nel calcio, perlomeno – e poi perché Allegri è convinto di poterlo trascinare di nuovo dentro al progetto. Di dargli entusiasmo, motivazioni, voglia di restare. Di fargli tornare la fame. Di farlo sentire di nuovo importante, di nuovo centrale. E allora può darsi che tutte le voci di mercato che Maignan ha in testa da mesi possano sparire. Come si cancellano i pensieri che non servono più.

Un modo per ritrovarsi, per sentirsi di nuovo protagonista, in una squadra con la quale sembrava tutto finito. E invece no. Perché a volte basta una parola. “Vedrai che ti convinco.”