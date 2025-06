Osimhen, sviluppo inaspettato: il bomber ha una chiara ossessione

L’attaccante nigeriano sembra poter essere nuovamente al centro del mercato anche in questa sessione estiva

È strano pensare che Victor Osimhen potesse finire quasi “dimenticato” in una stagione fuori dai radar del grande calcio europeo. E invece, in Turchia, ha fatto rumore eccome. Dopo l’arrivo in prestito al Galatasaray, il numero 45 nigeriano ha messo il turbo e, a suon di gol, ha trascinato i giallorossi alla conquista del titolo nazionale.

Un’annata da protagonista, tra reti decisive, prestazioni da leader e uno spogliatoio che ha trovato in lui una colonna. Non un semplice attaccante, ma il punto di riferimento di un’intera tifoseria. E la cosa impressionante? Non ha mai dato l’idea di volerci restare per sempre.

Dove giocherà Osimhen nella prossima stagione?

Il Napoli, che lo aveva ceduto solo in prestito, si prepara a rientrare in scena. Il 30 giugno Osimhen tornerà formalmente in azzurro, ma è già chiaro a tutti: resterà solo il tempo necessario per essere venduto. C’è una clausola rescissoria da 75 milioni di euro nel suo contratto — attivabile dal 15 luglio, anche a rate — e De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti.

Nemmeno di fronte a club italiani, nonostante i rumors su Juventus e Milan. L’ex Lille ha già detto no a una proposta monstre: l’offerta dell’Al-Hilal (con 40 milioni netti all’anno) è stata rifiutata. La sua motivazione? Chiara e netta: a 26 anni vuole ancora competere ad alto livello in Europa, non rincorrere il conto in banca.

Tra chi sogna di aggiudicarsi il centravanti c’è ovviamente il Galatasaray, che vorrebbe trattenerlo. Il vice-presidente Hatipoglu ha dichiarato che “ogni giorno che passa aumentano le possibilità che possa restare”. Ma i turchi non possono (o non vogliono) arrivare ai 75 milioni richiesti dal Napoli.

La Premier League e quella speranza del bomber nigeriano

E allora? Occhi puntati sulla Premier League, la vera ossessione di Osimhen. In Inghilterra non solo troverebbe ingaggi da top player, ma anche quella ribalta internazionale che desidera per rilanciarsi definitivamente. Manchester United, Chelsea, Arsenal: tutte squadre alla ricerca di una prima punta, e tutte economicamente attrezzate.

Se Højlund dovesse andare all’Inter, lo United potrebbe aprire le danze del famoso “domino degli attaccanti” in Europa. Un effetto valanga che partirebbe, guarda caso, proprio da lui. Il mercato è una partita a scacchi, ma Osimhen ha già mosso la prima pedina. Ha detto no ai soldi facili e sì all’ambizione.

E se, invece, rimanesse a Napoli? Un’evenienza al momento davvero improbabile ma non è detto che il nigeriano non possa prenderla in considerazione. Sarebbe un finale davvero clamoroso, un colpo di scena inapsettato. Poche settimane e vedremo di che colore si tingerà questa storia.

La domanda adesso è: quale club avrà il coraggio (e la visione) di scommettere davvero su di lui? Perché con i suoi 185 cm, il suo istinto da rapace e quella fame che lo accompagna da Lagos a Istanbul, Victor Osimhen non è solo un centravanti. È una scelta di campo.