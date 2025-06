Allegri sfida Conte, è caccia allo stesso obiettivo di mercato: chi è in vantaggio

Sfida apertissima tra i due allenatori per un obiettivo comune di calciomercato: chi è in vantaggio tra Milan e Napoli nella corsa al giocatore

Il Napoli è partito fortissimo in fase di calciomercato, chiudendo subito i colpi De Bruyne e Marianucci. Gli azzurri sono in dirittura d’arrivo anche per Musah e trattano Juanlu in Spagna. Anche Lucca resta un obiettivo concreto e che avrebbe aperto agli azzurri, ma in attacco non è l’unico nome osservato dai partenopei.

E a proposito di centravanti, molto attivo su questo fronte è anche il Milan. Con gli addii di Abraham, Jovic e Joao Felix, non basterà il solo Gimenez a guidare l’attacco rossonero. La società ha messo nel mirino Dusan Vlahovic, ma l’operazione non è affatto semplice. Quello che emerge nella giornata odierna, è che i due top club di Serie A starebbero inseguendo uno stesso obiettivo.

Darwin Nunez tra Milan e Napoli: chi è in pole per l’attaccante

Il nome che le due società condividerebbero in fase di trattative è quello di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano lascerà il Liverpool quest’estate ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Le voci dell’Arabia sono state forti e insistenti negli scorsi giorni, tanto da avvicinare il classe ’99 notevolmente alla Saudi Pro League.

Nella serata di ieri, però, la svolta, con il calciatore che avrebbe fatto sapere di gradire una permanenza in Europa. Da lì, il nuovo inserimento del Napoli, già forte su Nunez in queste settimane. Un’apertura importante e un gradimento da parte di Conte, che avrebbe accantonato Jonathan David, proprio a discapito dell’uruguaiano.

E il Milan? Sempre secondo recenti rumors, sarebbero stati proprio gli intermediari del giocatore a proporlo al club rossonero. Un tentativo di portarlo in Italia facendogli vestire una maglia importante e con un allenatore ambizioso. Un instant team che sposerebbe le idee di Max Allegri, che, però, non gli consentirebbe di giocare la Champions League a causa del piazzamento nella scorsa stagione.

Anche in Saudi Pro League questo non sarebbe successo, ma chiaramente in Arabia si sarebbe compensata questa mancanza con un lauto stipendio. Da qui il vantaggio del Napoli, nel caso in cui la scelta ricadesse sull’Italia. Gli azzurri, nonostante Lukaku, non escludono addirittura il doppio colpo in attacco, con Nunez e Lucca presi nella stessa finestra di mercato. De Laurentiis, Manna e Conte sono a lavoro per rendere questo Napoli ancora più competitivo.