Lazio, Sarri impone subito la sua legge: la richiesta che mette alle strette Lotito

Maurizio Sarri è tornato a Formello ed ha già imposto il suo volere: input ben chiaro lanciato a Lotito e Fabiani, i due sono alle strette

Il ritorno del Comandante. Non è certo il titolo del nuovo film di guerra o di azione, tantomeno l’ultima fiction su una qualche forza armata. Il riferimento è a Maurizio Sarri che un anno e mezzo dopo ha fatto il suo ritorno a Formello, alla guida della Lazio. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal febbraio 2024 in cui diede le dimissioni.

Dopo di lui Tudor per pochi mesi, fino a fine campionato prima delle incomprensioni con la proprietà e l’addio, poi la squadra a Baroni che ha perso la qualificazione all’Europa nell’ultima giornata, perdendo in casa contro il Lecce. Una delusione amarissima per i biancocelesti che non disputeranno coppe nella prossima annata.

Da lì l’idea di cambiare ancora e di ritornare sull’usato sicuro, sul tecnico che più di tutti era piaciuto a Lotito, sia per il suo modo di esporsi, nel rapporto diretto con proprietà e dirigenza, sia per il modo di far giocare la squadra. Ingaggiare Sarri, però, vuol dire sposare una linea di pensiero ben definita e soprattutto assecondare le sue volontà sul mercato.

Sarri ha una priorità: c’è un calciatore incedibile

Sarri, tornato a Formello, ha subito chiarito i primi punti con Lotito e Fabiani riguardanti la rosa. Ed il veto è stato posto su un calciatore in particolare: Mario Gila. Addirittura le sorti del centrale spagnolo erano entrate nel merito fin dai colloqui per il ritorno in panchina dell’allenatore nato Napoli.

Le qualità in impostazione del gioco ed in marcatura del classe 2000 sono infatti fondamentali per il gioco sarriano. E non è un mistero che proprio il tecnico l’ha svezzato e fatto maturare alla Lazio fino a trasformarlo in uno dei migliori interpreti del campionato nel suo ruolo.

Una crescita esponenziale iniziata nel 2022 e mai arrestatasi, anzi. Sarri è cosciente di come la difesa sia il reparto da cui ripartire, da blindare per ottenere risultati nella prossima stagione e vuole riprendere da Gila e Romagnoli, di fatto da dove ha lasciato.

E proprio per questo l’intenzione del club biancoceleste è trattenere ad ogni costo il 25enne catalano. Ecco perché è stata già rifiutata un’offerta da 40 milioni totali – bonus inclusi – da parte del Bournemouth. Una proposta peraltro ritenuta insufficiente a Formello considerata la giovane età del calciatore ma anche il contratto in scadenza nel giugno del 2027 ed il 50% della futura rivendita da versare al Real Madrid come accordo in sede di acquisizione del calciatore tre anni fa.

Solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare la dirigenza e regalare un finale diverso alla storia; in caso contrario la nuova Lazio del Sarri bis ripartirà proprio dallo spagnolo.