Ter Stegen in Serie A: il colpo infiamma i tifosi

Ter Stegen può lasciare il Barcellona durante il mercato estivo: il portiere arriva in Serie A, i tifosi esultano per il colpo

Il Barcellona Campione di Spagna è già attento alle dinamiche del mercato in vista della prossima stagione. I catalani opereranno in entrata ed in uscita e soprattutto avranno necessità di cedere calciatori non più utili alla causa o comunque sacrificabili. Va da sé che i calciatori blaugrana, proprio per il livello altissimo degli stessi, sono ambiti da tutti i club europei, italiane comprese.

Un calciatore che potrebbe lasciare la Spagna è Marc André Ter-Stegen. Il portiere del Barcellona ha saltato quasi per intero la scorsa stagione a causa di un brutto infortunio. Un ko che ha costretto i blaugrana ad intervenire sul mercato degli svincolati ed ingaggiare Szczesny, convincendolo a tornare in campo dopo la decisione di smettere con il calcio.

Il tedesco è ora completamente recuperato ma le riflessioni del club potrebbero portare lontano dalla Catalogna il numero uno. Se da un lato è ancora tutto da decidere il futuro di Szczesny che ha convinto e potrebbe anche restare, dall’altro l’operazione di mercato realizzata lascia ben pochi spazi all’immaginazione.

Due italiane su Ter Stegen: il Barcellona ha già preso il sostituto

I catalani hanno infatti ingaggiato Joan García dall’Espanyol, l’altra formazione di Barcellona. una delle rivelazioni della scorsa Liga, il classe 2001 arriva in blaugrana di certo non per fare la riserva. Da qui la decisione di poter volare altrove e proseguire in un altro club la sua avventura.

Una notizia che ha drizzato le antenne dei top club italiani alla ricerca di un portiere. In primis, manco a dirlo, Juventus e Milan. I rossoneri potrebbero dire addio a Mike Maignan, nel mirino del Chelsea, e cercano un sostituto all’altezza. Svilar il sogno (sempre più lontano), Chevalier del Lille l’opzione più fattibile al pari di Milinkovic-Savic ma Ter Stegen sarebbe di un altro livello, in grado di dare subito un salto di qualità immediato.

Non solo il Milan, però. Anche la Juventus è alla ricerca di un portiere con Di Gregorio che non ha convinto fino in fondo Igor Tudor. L’ex Monza può essere messo sul mercato e Ter Stegen sarebbe in grado di regalare affidabilità all’intera retroguardia bianconera.

Le rivali di Juve e Milan: ci sono big inglesi e non solo

Le due italiane, però, devono guardarsi da rivali decisamente temibili. In primis il Manchester City, con Guardiola alla ricerca di un portiere affidabile visti i problemi fisici continui che hanno colpito Ederson durante la stagione. Occhio, però, anche ai neo Campioni d’Europa in carica, il Paris Saint Germain che vede sempre più complicato il rinnovo di Donnarumma.

Cedere il portiere italiano ed affidarsi a Ter Stegen sarebbe una mossa che stanno vagliando i dirigenti, da Nasser Al Khelaifi al ds Campos. Nella lista delle pretendenti c’è anche il Newcastle che ha un progetto ambizioso e mira a diventare stabilmente una delle big d’Inghilterra.