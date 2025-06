Donnarumma sul mercato: decisione a sorpresa, torna in Italia ed è bagarre

Il PSG è pronto a cambiare portiere: nessuna trattativa per il rinnovo con Gigio, il capitano della Nazionale può tornare in Italia

Se il Paris Saint Germain ha vinto la Champions League, gran parte del merito è di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è stato miracoloso sia nei quarti di finale che in semifinale e così si è rifatto con gli interessi delle tante – troppe – critiche ricevute negli ultimi anni a Parigi.

Un portiere non decisivo, troppe indecisioni. Il classe ’99 ne ha subite quasi di tutti i colori, venendo messo in discussione una partita sì e l’altra pure. Le spalle larghe, però, l’hanno sempre aiutato a superare i momenti difficili. E non è un caso come da diverse stagioni sia ormai il titolare indiscusso.

Addirittura capitano in Nazionale dopo aver raccolto la pesante eredità di Gigi Buffon. Il portiere di Castellammare può essere considerato senza dubbio uno dei migliori estremi difensori al mondo, ecco perché sorprende la posizione dei parigini per quanto riguarda il suo numero uno.

Il contratto è in scadenza nel giugno del 2026 e già da oltre un anno l’entourage del calciatore ha chiesto al club parigino di sedersi attorno ad un tavolo per trattare il rinnovo. Una situazione mai presa in considerazione dal Paris Saint Germain.

Donnarumma, le richieste al PSG per il rinnovo e la rottura

Donnarumma ha evitato di parlare del suo futuro anche dopo la vittoria della Champions League con il PSG, preferendo dirottare la sua concentrazione sull’Italia. La posizione dell’entourage di Gigio è però chiara; nonostante una stagione di altissimo profilo, il portiere non ha voluto speculare pretendendo aumenti.

Ha invece informato la dirigenza transalpina delle sue volontà chiedendo che gli venisse riconosciuto l’attuale stipendio da 10 milioni di euro più bonus. Cifre che il PSG non gli vuole riconoscere tanto da non sedersi nemmeno al tavolo delle trattative con Enzo Raiola, agente del calciatore.

Il ds Luis Campos, invece, sta scandagliando il mercato alla ricerca di un portiere: ufficialmente l’obiettivo è ingaggiare un dodicesimo ma nel mirino del PSG c’è anche Chevalier del Lille che di certo verrebbe a Parigi per giocare da titolare. Donnarumma sarà negli Stati Uniti con il club per disputare il Mondiale ma poi entrerà nell’ultimo anno di contratto e potrebbe anche partire a prezzo di saldo.

Serie A per Gigio? La situazione dei club italiani e l’ipotesi estera

Un addio anticipato al PSG scombussolerebbe il mercato dei portieri. In più di un’occasione Gigio ha ammesso come gli piacerebbe non poco ritornare in Serie A. Già, ma dove? Il Napoli Campione d’Italia è ormai ad un passo dal rinnovare il contratto con Meret e, sebbene per Donnarumma si tratterebbe di un ritorno nella città natale, beh sembra davvero complessa come pista.

L’Inter lo accoglierebbe ma solo a parametro zero mentre un ritorno al Milan, come situazione ambientale, è pressocché impossibile. Anche la Juve cerca un portiere ma a costi più contenuti, come la Roma che potrebbe perdere Svilar. Per tutte, peraltro, c’è un problema di non poco conto: l’ingaggio.

Al momento nessun club italiano può permettersi lo stipendio di Donnarumma che dovrebbe tagliarsi almeno del 30-40% per ipotizzare un ritorno in Serie A. Ecco perché non è esclusa la pista Premier anche se al momento nessun club si è fatto avanti con Gigio. E quindi non va esclusa l’opzione Bayern Monaco, alle prese con un sostituto all’altezza del 38enne Neuer.