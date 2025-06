Yildiz, decisione improvvisa della Juventus: Comolli non torna più indietro

L’attaccante bianconero è uno dei protagonisti della rosa e il nuovo direttore sportivo ha preso una decisione a sorpresa in queste ore

Si tratta del talento di maggior prospetto nella rosa della Juventus. Anche la scorsa stagione, pur non essendo sempre continuo, ha dimostrato di meritare ampiamente il posto da titolare in bianconero. A 20 anni Kenan Yildiz è un faro in una Juve che andrà ricostruita in parte. La rosa della Vecchia Signora subirà qualche trasformazione, per mano del nuovo d.s. Comolli.

La partenza di Vlahovic è ormai certa, bisognerà analizzare bene la situazione difesa e capire come procedere con un centrocampo che ha deluso ampiamente le aspettative. In queste prime settimane di giugno la Juventus è stata praticamente ferma, portando avanti solo il riscatto di Kalulu e il rinnovo di Savona. Poi il nulla più totale, con la conferma di Tudor per mancanza di alternative.

Yildiz verso il rinnovo: l’accordo con la Juventus

Una delle decisioni che diventerà ufficiale nell’imminente futuro, è legata proprio a Kenan Yildiz. Autore di 9 gol e 7 assist in quasi 50 presenze stagionali, il giovane rimane una figura chiave nella Juventus del futuro. Il suo contratto attuale è in scadenza nel 2029, ma la dirigenza bianconera ha scelto di inserire un altro anno nell’accordo, portandolo quindi al 2030, con un adeguamento di stipendio.

Secondo quanto trapelato sul Corriere dello Sport, l’ingaggio di Yildiz passerà da 1.5 milioni a 4 milioni di euro. Un incremento notevole, che renderebbe il classe 2005 un perno centrale per la società. Con Tudor ha saputo esprimere il suo potenziale e nella prossima stagione è attesa la consacrazione definitiva. Con un’investitura di questo tipo, il turco sa che non potrà sbagliare.

La trattativa inizierà solamente dopo il Mondiale per Club, dunque tra un mese. Ci sarà tutto il tempo per trovare il giusto accordo, anche perché l’attaccante non ha espresso alcuna volontà di lasciare la Juventus. In Italia sta bene e le voci degli scorsi mesi, su un suo possibile addio, si sono spente rapidamente.

L’aver ottenuto l’accesso alla prossima Champions League è stato determinante, chiaramente. Senza la competizione più importante per club, non sarebbero arrivati introiti cruciali e, anche a livello di appetibilità, Yildiz avrebbe potuto guardarsi intorno. Un sospiro di sollievo, quindi, per i tifosi juventini, che potranno godersi le giocare del 20enne ancora per un po’.