Il Napoli non si ferma più: 50 milioni per l’attaccante da 20 gol

De Laurentiis e Manna sono scatenati: ufficializzati De Bruyne e Marianucci, si punta a chiudere per Juanlu e Musah e nel mirino c’è un bomber da 20 gol

Fermate Giovanni Manna. Una sorta di appello ricorrente da parte delle tifoserie delle squadre italiane e, forse, anche dei dirigenti. Il direttore sportivo del Napoli è praticamente senza freni ed è senza dubbio il re del mercato in questo momento. De Bruyne il primo acquisto stellare, il colpo dell’intera Serie A. E se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi avranno pensato a Napoli e dintorni.

Ed è quello che sta accadendo. Il belga ha aperto la campagna acquisti dei partenopei, con De Laurentiis che si è regalato un colpo da novanta, un calciatore di spessore internazionale. Ufficiale, poi, anche Marianucci, il rinforzo per la difesa, un 20enne di prospettiva e di belle speranze che potrà solo crescere sotto gli ordini e gli allenamenti di Antonio Conte.

De Laurentiis aveva però promesso al tecnico un mercato di spessore e da chiudere in tempi brevi, proprio per permettere al salentino di avere la squadra al completo o quasi per il ritiro di Dimaro.

Juanlu e Musah in chiusura, poi caccia all’attaccante

Manna ha raccolto il diktat ed è in costante movimento, senza freni. Al momento si trova in Spagna per chiudere Juanlu: lo spagnolo sarà il vice Di Lorenzo, affare da circa 15 milioni di euro, mentre altri 25 da destinare al Milan per Musah, il centrocampista richiesto da Conte e che ha della duttilità il suo forte potendo giocare in quattro ruoli differenti.

Insomma, due colpi già ufficiali, il terzo ed il quarto in dirittura d’arrivo, con lunedì il giorno decisivo per poter chiudere prima con il Siviglia per il laterale e poi con i rossoneri, senza ulteriori rilanci come da ultimatum inviato in via Aldo Rossi. Siamo appena a metà giugno ma non basta ancora.

Com’è noto, il Napoli segue anche Beukema del Bologna, il difensore centrale di spessore individuato come prima alternativa ai titolari ma deve anche sistemare l’attacco. L’esterno sinistro è una lacuna evidente dallo scorso gennaio, un alter ego di Lukaku è necessario in vista di una stagione logorante e stressante, con almeno 50 gare da giocare.

Napoli, top player per l’attacco: è assalto

In attacco, in attesa di capire la fattibilità dell’operazione per Darwin Nunez in uscita dal Liverpool, il ds Manna si sta concentrando sulle corsie. Per quanto riguarda la fascia al momento l’indiziato numero uno è pure un colpo da novanta. Si tratta di Ademola Lookman, freccia dell’Atalanta, esterno sinistro o seconda punta, uno dei calciatori più forti e rappresentativi della Dea.

Ben 20 gol in 40 presenze nella scorsa stagione, 15 in Serie A in 31 gare disputate e cinque in Champions League, il nigeriano ha già manifestato il desiderio di cambiare squadra e misurarsi in un club con ben altre ambizioni, di vittoria immediate.

Su di lui, nelle scorse sessioni, gli occhi dei club di Premier League ma Manna vuole anticipare tutti mettendo sul piatto 50 milioni. Una cifra, al momento, insufficiente per chiudere l’operazione: la Dea ne chiede almeno 10 in più ma c’è la volontà del calciatore che potrebbe pesare e la determinazione dei partenopei di chiudere l’affare.

L’Atalanta, d’altronde, in caso di offerta congrua, non si opporrebbe alla cessione. Ecco perché, a metà strada, l’affare potrà chiudersi con estrema soddisfazione di tutte le parti in causa.