Inter, assalto all’Atalanta per un titolarissimo: Chivu punta al rinforzo top

I nerazzurri preparano un assalto nei confronti della squadra bergamasca per provare a strappare un top: l’assalto per la sessione estiva di calciomercato

Il calciomercato dell’Inter sta decollando. Dopo Henrique e Sucic, i vice campioni d’Italia sono a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Uno dei nomi vicini alla squadra è quello di Bonny, che ha già lavorato con il tecnico rumeno nella sua recente esperienza al Parma. Il francese potrebbe diventare il profilo giusto per fare da alternativa a Lautaro e Thuram.

Ma quello del centravanti sarà solo uno dei rinforzi ai quali punta la dirigenza interista. In vista del Mondiale per Club in partenza, la società non è riuscita a chiudere altri colpi, ma per la prossima stagione non ci si potrà presentare impreparati. L’Inter dovrà subito ritornare competitiva ai massimi livelli, lasciandosi alle spalle la terribile batosta del 5-0 in finale di Champions League.

Inter, tentativo per Ederson: cosa trapela sulla trattativa

Uno dei nomi che i nerazzurri avrebbero puntato per rinforzare la rosa è quello di Ederson. Il centrocampista brasiliano sembrerebbe essere arrivato alla fine della sua avventura con la Dea. Le sirene dell’Arabia Saudita si sono fatte insistenti, ma il giocatore potrebbe anche decidere di rimanere in Europa, dovendo compiere ancora solo 26 anni il prossimo 7 luglio.

Il suo contratto con l’Atalanta è in scadenza nel 2027 e dunque i bergamaschi non lo faranno certamente partire con uno sconto. Per meno di 50 milioni sarà complicatissimo strapparlo alla Dea, che lo ha reso un perno fisso del proprio centrocampo.

L’Inter è cosciente del suo valore e lo avrebbe puntato per il possibile addio di Calhanoglu. Il turco, infatti, è stato accostato all’Arabia proprio come Ederson, ma anche al Galatasaray in Turchia e starebbe valutando l’addio. Un ciclo finito anche per lui? Il contratto che lo lega ai nerazzurri recita 30 giugno 2027, esattamente come il calciatore atalantino, dunque nessuna fretta sotto questo aspetto.

A pesare di più sono i 31 anni della carta d’identità, che diventeranno 32 nel girone di ritorno della prossima Serie A. Al fianco di Mkhitaryan, anche lui ormai non più al massimo della forma, si potrebbe arrivare a una rivoluzione nel ruolo. I contatti più seri potrebbero iniziare solamente dopo il Mondiale per Club, ma intanto l’Inter muove i primi passi per convincere l’Atalanta.