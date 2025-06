Lorenzo Insigne torna in Italia: c’è un progetto super ambizioso

Scelte di vita, addii prematuri e sogni che tornano a bussare. C’è un’idea che intreccia passato e futuro, con due amici legati da una maglia che profuma di memoria. Non è solo nostalgia: potrebbe diventare realtà

Lorenzo Insigne è ormai lontano dal calcio che conta da diversi anni. Era il 2022 quando, a soli 31 anni, scelse di lasciare Napoli a parametro zero per trasferirsi a Toronto. Scelta che all’epoca fece discutere, e che oggi, col senno di poi, suona più come un addio prematuro che un nuovo inizio. Una scelta di vita, certo. Economica, anche. Ma soprattutto una fuga da tutto ciò che aveva conosciuto, forse nel momento peggiore per farlo.

Col tempo, però, quella scelta gli si è un po’ ritorta contro. Sportivamente, più che umanamente. Perché sì, a Toronto ha trovato una realtà tranquilla, adatta a crescere i figli, con una pressione diversa e uno stile di vita più “normale”. Ma il calcio è un’altra cosa. E lì non sta più facendo la differenza. Tanto che, quest’inverno, hanno anche provato a mandarlo via. Senza troppi giri di parole. Poi non ci sono riusciti, ma il segnale è arrivato chiaro.

Il rapporto con il club canadese è diventato un’altalena. E in Italia, da un po’ di tempo, si rincorrono voci su un possibile ritorno. Qualcuno ha provato a riportarlo già nell’ultimo mercato di riparazione. Invano. Il nodo? Sempre lo stesso: l’ingaggio. Se Insigne vuole tornare in Serie A, deve accettare l’idea di guadagnare molto meno. Non solo rispetto allo stipendio enorme che percepisce in MLS, ma anche rispetto all’ultimo contratto col Napoli.

Il punto è che oggi non può pensare di ripartire da una big. Non con 34 anni e 3 stagioni in un campionato che definire molto meno competitivo sarebbe usare un eufemismo. L’unica via sarebbe quella di una piazza che lo conosce già, che gli voglia bene davvero, e che sia disposta ad aspettarlo. Perché per tornare a reggere i ritmi del nostro campionato, un po’ di tempo gli servirà.

L’idea per il ritorno di Insigne: al Pescara con Verratti in Serie A

E qui entra in scena un’idea affascinante. A Pescara, in un sondaggio lanciato ai tifosi su chi vorrebbero in maglia biancoazzurra, il nome di Insigne è stato tra i più votati. Sì, proprio lui. Come ai tempi di Zeman, quando incantava accanto a Immobile e Verratti. La piazza sogna un ritorno romantico. E il dettaglio non da poco è che ora il Pescara è appena tornato in Serie B.

Insigne non è tipo da Serie B, lo sappiamo. Ma attenzione. Perché qualcosa di grosso potrebbe muoversi. Marco Verratti, suo grande amico e compagno di quella stagione magica, ha appena comprato il 50% del club. E questo cambia tutto. Perché non parliamo più solo di una suggestione, ma di un progetto che potrebbe crescere e diventare davvero credibile.

Se il Pescara dovesse puntare al doppio salto e tornare subito in Serie A, l’ipotesi Insigne non sarebbe più così assurda. Sarebbe la bandiera di una neopromossa, il simbolo di una squadra giovane ma ambiziosa. Uno che conosce bene l’ambiente, che sa come guidare un gruppo. E che magari ha anche voglia di rimettersi in gioco. Sul serio.

E se proprio vogliamo sognare, c’è chi si spinge oltre: e se anche Verratti tornasse a giocare? Un finale di carriera alla Fabregas, come al Como. Socio, capitano, poi magari allenatore. Fantacalcio? Forse. Ma non troppo. Perché se il Pescara torna in A, e Verratti fa sul serio, allora tutto può succedere. Anche che due amici, cresciuti insieme sotto Zeman, si ritrovino per scrivere l’ultimo capitolo della loro carriera là dove tutto è cominciato.