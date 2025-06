Non solo Acerbi, l’Inter perde un altro big in difesa: offerta altissima e va via

L’Inter oltre ad Acerbi potrebbe perdere un altro perno principale della sua difesa. Prosegue la rivoluzione in casa nerazzurra

C’è aria di rivoluzione in casa Inter, al termine della deludente stagione che ha poi portato all’addio del tecnico Simone Inzaghi. Il suo posto è stato preso dall’ex eroe del Triplete Cristian Chivu, che ha sposato il “progetto giovani” delineato da Marotta e la proprietà di Oaktree. Ad andare via con ogni probabilità saranno Acerbi e Mkhitaryan, entrambi over 35, che seguiranno le orme di Arnautovic (36) e Correa (31) che hanno già salutato i compagni al termine della stagione.

In attesa di nuovi innesti dal mercato, il posto dei due attaccanti è stato preso dai fratelli Sebastiano e Pio Esposito, rientrati dai prestiti con Empoli e Spezia e che sono già partiti con la squadra per affrontare il Mondiale per Club.

Ma non saranno gli unici cambiamenti interni alla rosa: se per Calhanoglu sono già scattate le sirene turche e potrebbe lasciare il club se arriverà un’offerta soddisfacente, non è da escludere neanche l’addio di Asllani e Frattesi, che non hanno convinto a pieno nelle ultime stagioni in nerazzurro. Ma occhio anche a ciò che potrebbe succedere nel reparto difensivo.

Calciomercato Inter, addio a Bisseck? Con 30 mln difficile dire di no

Una stagione con tante luci ma anche altrettante ombre quella di Yann Aurel Bisseck in maglia nerazzurra. Il difensore tedesco si è reso protagonista di tante ottime partite come le due semifinali con il Barcellona in Champions League, ma anche diversi errori in campionato (con Bologna e Lazio su tutte) che sono costate lo Scudetto all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, la volontà del difensore è chiara: vuole restare a Milano a tutti i costi, ma ora la palla passa a Cristian Chivu.

Non è un mistero che l’allenatore rumeno voglia portare il suo “pupillo” al Parma Giovanni Leoni in nerazzurro. Il difensore classe 2006 è appena 18enne ed ha disputato una stagione da protagonista in Serie A, attirando su di lei anche l’attenzione di Juventus, Milan e Napoli.

Per il tecnico interista è il sostituto ideale per Acerbi, ma ci vorrà un’offerta da almeno 25 milioni di euro per far vacillare il Parma. Per questo motivo, l’eventuale cessione di Bisseck potrebbe essere un sacrificio necessario per arrivare al difensore italiano. Decisione che spetterà dunque a Chivu, che dovrà decidere se puntare o no sul difensore tedesco.