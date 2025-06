Osimhen, altro che Serie A: rispunta una vecchia fiamma che può sbloccare tutto

Il futuro del bomber nigeriano è tutto da definire: la Juventus è un’ipotesi ma c’è una vecchia soluzione che torna d’attualità ed è la preferita

Il cubo di Rubik, in confronto, è un gioco per i bambini delle scuole elementari. Dove giocherà nella prossima stagione Victor Osimhen è una domanda al quale nemmeno la Sibilla Cumana oppure il Mago Otelma sono in grado di rispondere. Di certo c’è che anche questa estate rischia di tingersi di giallo attorno al suo nome, proprio come accaduto 12 mesi fa.

Ricordate la telenovela? Il tutto si risolse solo nei primi giorni di settembre, a mercati chiusi eccetto quello turco. E proprio il Galatasaray lo accolse a braccia aperte, con il nigeriano che in Super Lig ha brillato come la stella più luminosa, con gol a raffica ed il titolo nazionale.

Prestito finito, però, e ritorno a Napoli. E, come nel più classico dei giochi dell’Oca, di nuovo al punto ed alla domanda di partenza: dove giocherà nella prossima stagione?

Di certo c’è che le idee del bomber sono poco chiare. O, al contrario, cristalline ma di difficile interpretazione. Al momento ha rifiutato l’offerta dell’Al Hilal di Simone Inzaghi pronto a ricoprirlo d’oro, con una proposta di ingaggio da 40 milioni di euro.

Osimhen show in Turchia: il Galatasaray spinge per confermarlo

In Italia, nonostante il cambio dirigenziale da Giuntoli a Comolli, la Juve continua a seguirlo e lo prenderebbe volentieri ma non ha la potenza economica al momento per sopportare tale operazione. Il bomber infatti ha un ingaggio da 10 milioni di euro l’anno ed i bianconeri dovrebbero poi sedersi al tavolo delle trattative con il Napoli per il cartellino.

La clausola di rescissione da 75 milioni, infatti, è valida solo per l’estero, una mossa di ADL nata proprio dopo il caso Higuain. Chi spera ancora, tra le pretendenti, è proprio il Galatasaray. Il club di Istanbul è rimasto colpito dal potenziale del nigeriano e dall’impatto nel campionato turco.

Ben 26 gol in 30 gare di campionato, sei in sette presenze in Europa League e cinque in quattro gare della Coppa turca per una media spaventosa di una rete ogni 86′ di gioco. Insomma, un impatto stellare per Osimhen tanto da spingere i dirigenti del club giallorosso a muoversi per tenerlo quasi ad ogni costo.

E nei giorni scorsi sono sembrati anche ottimisti sul buon esito dell’affare: Osimhen, però, sembrerebbe avere altre idee al momento.

Altro che Juve: un club di Premier pronto a prenderlo

Il pensiero ricorrente di Osimhen è la Premier League. Il bomber vuole misurarsi nel campionato che considera top al mondo ed ha ripreso con grande gioia i colloqui con il Manchester United. I Red Devils hanno già acquistato Cunha da potrebbe esserci una mezza rivoluzione nel reparto offensivo.

Addio a Hojlund e Zirkzee, deludenti, ma anche Garnacho andrà via: cessioni che garantiranno anche un tesoretto al club inglese. Lo United segue sempre Gyokeres, il pupillo di Amorim, ma il nigeriano è ugualmente profilo gradito. E così, come dicevamo, colloqui ripresi alle condizioni già discusse settimane fa: per il cartellino non si deroga dai 75 milioni della clausola, con De Laurentiis per nulla disposto a fare sconti.

Al calciatore, invece, andrebbero 12 milioni di euro d’ingaggio, due in più di quanto percepisce a Napoli. Chissà se possa esserci l’accelerata definitiva nei prossimi giorni. In caso contrario è alto il rischio che debba presentarsi al raduno del Napoli e partire alla volta di Dimaro da separato in casa.