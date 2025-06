Milan, ora scoppia il caso Theo: tutta “colpa” di… un ex rossonero

Un addio eccellente, una trattativa saltata, un passato che torna a bussare. Il Milan fa i conti con una scelta che oggi pesa più di quanto si immaginasse

Il Milan è alle prese con la campagna cessioni prima ancora di iniziare la campagna acquisti. Un inizio scoppiettante, senza dubbio, con una cessione dolorosa ma necessaria: quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. Gli inglesi hanno messo sul piatto 75 milioni di euro, bonus compresi, per portarsi a casa il centrocampista olandese. Una cifra che di fatto finanzia buona parte del mercato milanista. Ma non può bastare.

Perché ci sono altre uscite già pianificate. Una, in particolare, è praticamente fatta: quella di Musah al Napoli. Il centrocampista americano ha trovato l’accordo con gli azzurri e il Milan ha accettato l’offerta da circa 25 milioni. Con queste due operazioni si vola già attorno ai cento milioni di incasso. Ma potrebbero essere anche 20 o 30 in più, se si riuscisse a vendere l’unico tra i senatori che, a conti fatti, sembra davvero fuori dal progetto di Allegri.

Parliamo di Theo Hernandez. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza tra un anno. E rispetto agli altri big, è quello che più ha dato segnali di insofferenza. Maignan si proverà comunque a trattenerlo: Allegri lo considera un punto fermo del nuovo corso. Per Leao, idem: si farà di tutto per blindarlo e consegnargli le chiavi della squadra. Per Theo, invece, la sensazione è che si stia andando in un’altra direzione.

Il Milan sta provando a venderlo. C’erano stati contatti con l’Al-Hilal, ma Theo ha rifiutato. Ha riportato la trattativa “sulla terra”, dicendo no a destinazioni esotiche. Non vuole andare in Arabia, ha le idee chiare: vuole restare in Europa, magari tornare in Spagna. Peccato che nemmeno quello sia andato come sperava.

L’Atletico, il no del Milan e l’effetto domino

L’episodio che ha fatto saltare il banco riguarda l’Atletico Madrid. Theo sperava in un trasferimento lì, nella città che l’ha lanciato nel calcio. Anche se ai tempi vestiva la maglia dei rivali, quella del Real. Ma all’Atletico ci sarebbe andato di corsa.

Solo che l’offerta presentata dai Colchoneros, prima 15 poi circa 20 milioni, è stata considerata troppo bassa. E l’affare è saltato.

Anche perché nel frattempo l’Atletico ha deciso di cambiare obiettivo: ha virato su Andrew Robertson del Liverpool. E lì il cortocircuito si è completato. Perché i Reds, a loro volta, hanno già rimpiazzato Robertson con Milos Kerkez. Arrivato giovanissimo al Milan e poi sbolognato per pochi spiccioli. Ora il Liverpool l’ha pagato 20 volte tanto e soprattutto ha sbloccato l’uscita di Robertson. Che ha chiuso lo spiraglio per Theo. Strani, gli incroci della vita.

Theo è deluso. Si era preparato a partire. Il Milan gli aveva fatto capire che c’erano margini per farlo. E invece ora si trova in bilico, senza offerte concrete. Il rischio? Ritrovarsi in casa un giocatore scontento, con lo spogliatoio da gestire e un contratto in scadenza. Una brutta gatta da pelare. Che può diventare un caso. E paradossalmente, tutto è iniziato da lì. Da un ex rossonero che, anni fa, è stato lasciato andare troppo in fretta.