Il Barcellona inguaia Allegri: notizia tremenda, ora non c’è scampo

Brutte notizie per il Milan: Max Allegri è ora nei guai, colpa del Barcellona pronto a dare il via ad una girandola di mercato

Le big del calcio mondiale si stanno sfidando negli Stati Uniti nel Mondiale per club, il torneo voluto da Gianni Infantino ed alla prima edizione. Certo, qualche op club manca all’appello, soprattutto se guardiano all’Europa. Il Barcellona ma anche il Liverpool e l’Arsenal guardano la competizione dal divano di casa, così come Manchester United, Napoli e Milan.

Poco o male perché se da un lato lo spettacolo ne risente, dall’altro c’è da sottolineare come tutte queste formazioni possono già programmare la prossima stagione. Vacanze per i calciatori e preparazione precampionato con tutti i crismi per partire con il piede giusto nella prossima stagione.

Se il Mondiale per Club attira i tifosi, c’è il calciomercato che impazza anche se ancora non iniziato ufficialmente. Come sempre accade in questi casi, trattative, rumors ma anche accordi più o meno raggiunti sono all’ordine del gioco. E spesso coinvolgono girandole internazionali che coinvolgono più club di campionati differenti.

Barcellona, 58 milioni per un big: Milan e Bayern nei guai

I trasferimenti dei top player sono quelli che più infiammano i tifosi, che regalano emozioni ed in questa sessione estiva sono diversi i calciatori che possono cambiare maglia. Tra le società più attive c’è il Barcellona: i blaugrana hanno vinto la Liga ma la cocente delusione è stata dettata dall’eliminazione nella semifinale di Champions League per mano dell’Inter.

Ecco perché nella prossima stagione a Barcellona vogliono alzare l’asticella e puntare al Triplete. Flick ha chiesto rinforzi ed è sempre più vicino un colpo in grado di spostare gli equilibri. Il riferimento è alla stella dell’Athletic Bilbao Nico Williams, esterno che con la maglia dei baschi e della Spagna si è imposto al mondo intero.

In Catalogna vogliono ricreare l’asse e la chimica tra Nico e Yamal che sta facendo sognare la selezione spagnola. E la dirigenza culé ha deciso di rompere gli indugi ed effettuare uno sforzo importante per vestirlo di blaugrana. Pronti i 58 milioni di euro della clausola rescissoria per il trasferimento.

Nico Williams era anche nel mirino del Bayern Monaco che sta per incassare una brutta beffa. L’esterno spagnolo era infatti uno dei grandi obiettivi dei bavaresi alle prese con un restyling offensivo dopo l’addio di Muller e quello probabile di Coman.

Bayern, niente Nico William: all in su Rafa Leao

Nico grande obiettivo di mercato per i tedeschi che ora potrebbero virare sull’altro esterno seguito con attenzione, Rafa Leao. Il lusitano era stato “abbandonato” proprio per puntare sul calciatore dell’Athletic Bilbao ma perso lo spagnolo, prenderebbe corpo il piano B.

Il Milan ed Allegri tremano ora perché i bavaresi hanno la potenza economica ed il blasone per strappare ai rossoneri il suo numero 10. La valutazione è di quelle importanti ma il Bayern potrebbe anche inserire qualche contropartita tecnica per abbassare il conguaglio economico da versare ai rossoneri. Per l’ingaggio, invece, nessun problema: i 7 milioni che attualmente percepisce, a Monaco di Baviera aumenterebbero quasi di default.

Non una bella notizia per Allegri che, perso Reijnders, ha intenzione di costruire il suo Milan proprio puntando sul talento e sulla fantasia di Leao, il calciatore più rappresentativo dei rossoneri. Rafa vorrebbe restare a Milano ma in caso di offerta irrinunciabile, beh, cambierebbe tutto.