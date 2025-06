Calhanoglu al Galatasaray, apertura totale del giocatore: resta un solo ostacolo nella trattativa

Il centrocampista dell’Inter avrebbe aperto al passaggio in Turchia e solamente un ostacolo rallenterebbe la trattativa tra le parti: di cosa si tratta

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere nella sua Turchia. Il centrocampista dell’Inter ha ricevuto l’interesse del Galatasaray, che vorrebbe fortemente riportarlo nella sua terra natale. Nonostante il calciatore abbia vissuto solamente l’esperienza delle giovanili in Turchia, per poi trasferirsi subito in Germania, il legame con la sua patria è rimasto invariato.

Il Galatasaray avrebbe tentato un primo approccio con l’Inter, senza ancora aver presentato proposte ufficiali. Più di un sondaggio però, dato che gli agenti del giocatore parleranno con i dirigenti del Gala proprio in questa settimana. Mentre il centrocampista è impegnato nel Mondiale per Club, c’è chi lavora per lui e lavora a una possibile partenza in estate.

Calhanoglu verso la Turchia: il dettaglio che scontenta l’Inter

Arrivato nell’estate del 2021 e con un contratto valido ancora fino al 2027, l’avventura di Calhanoglu all’Inter potrebbe essersi conclusa prima del tempo. Il giocatore avrebbe aperto al trasferimento al Galatasaray, per via anche dei suoi 31 anni. Consapevole che potrà dare ancora qualcosa di speciale all’Inter, le prestazioni dell’ultima stagione hanno però mostrato dei primi cedimenti.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, però, c’è un ostacolo che frena la trattativa. Non di certo un piccolo dettaglio, in quanto si tratterebbe della distanza tra domanda e offerta tra le due società. Il Galatasaray, infatti, sarebbe intenzionato a spendere circa 30 milioni di euro per l’acquisto del classe ’94.

Dall’altra parte l’Inter, invece, ne chiederebbe almeno 40 per far sì che Calha possa veramente cambiare maglia. Resta un giocatore importante, nonostante l’età che avanza, e la cifra sarebbe necessaria per reinvestire e trovare così un sostituto all’altezza.

Il progetto di Chivu non va indebolito eccessivamente, anzi. L’Inter ha bisogno di ringiovanire la rosa e rimanere competitiva in vista del prossimo anno. La disfatta in finale di Champions e lo scudetto perso all’ultima giornata, dovranno diventare motivo di risalita e di riscatto. Ecco perché anche la cessione di Calhanoglu sarà discussa attentamente in dirigenza.

Nessuno sconto, se il Galatasaray vorrà riportare il turco in patria, dovrà andare incontro alle richieste interiste, altrimenti il centrocampista rimarrà in nerazzurro, proprio come successo la scorsa estate dopo i rumors di un suo possibile addio.