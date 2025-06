Inter, a rischio l’iscrizione al prossimo campionato? Arriva la “quasi” ufficialità: niente derby l’anno prossimo

Mentre l’Inter si prepara ad affrontare il Mondiale per Club, arriva la notizia a sorpresa sulla prossima iscrizione al campionato

Proprio pochissimi giorni fa è arrivata la notizia che Oaktree ha deciso di estinguere il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel 2027 attraverso l’emissione di un nuovo bond ottenuto da Bank of America a tassi molto più vantaggiosi rispetto al precedente.

Notizia che è stata accolta con soddisfazione dall’ambiente Inter, una prova di forza da parte della proprietà che è un ulteriore passo in avanti verso il risanamento economico del club milanese, che da quest’anno avrà più margine di manovra anche sul mercato.

Mentre il nuovo mister Cristian Chivu si prepara all’esordio al Mondiale per Club atteso mercoledì 18 maggio alle 3.00 del mattino italiane, dopo la notizia dell’esclusione di Mehdi Taremi rimasto bloccato in Iran, è arrivata un’altra notizia quasi ufficiale sull’iscrizione al prossimo campionato italiano.

Inter, attesa per la decisione della FIGC: giovedì l’ufficialità per l’iscrizione

Il calcio italiano continua ad evolversi e, nel pieno della rivoluzione delle seconde squadre, l’Inter U23 si prepara a fare il suo esordio in Serie C nella stagione 2025‑2026, seguendo la scia di Juventus e Milan Futuro (retrocesso in D quest’anno). Merito (o meglio), risultato del clamoroso “no” arrivato dalla Covisoc alla domanda di iscrizione della SPAL, unica società professionistica a non ottenere l’ok per la terza categoria nazionale.

Con la SPAL fuori dai giochi, la Serie C resta scoperta di un posto. In base ai regolamenti, la priorità va prima alle seconde squadre di club di Serie A, poi a squadre di Serie D e infine a ripescaggi tra i retrocessi. L’Inter U23, risultando prima nella graduatoria, sarà con ogni probabilità la squadra che occuperà il posto vacante. L’ufficialità si avrà il prossimo 19 giugno, quando la Covisoc valuterà le istanze presentate e arriveranno i verdetti definitivi.

I “baby nerazzurri” giocheranno le loro gare interne all’U‑Power Stadium di Monza, struttura adeguata per accogliere una squadra-professionistica di terzo livello. Per quanto riguarda la guida tecnica, manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbe essere l’ex allenatore della Primavera Stefano Vecchi a guidare l’U23.

Sfuma quindi definitivamente la possibilità di vedere un “baby derby” anche in Serie C, dato che il Milan Futuro a seguito della disastrosa stagione appena conclusa è retrocesso in Serie D.