Bayern Monaco, arriva la comunicazione dal grande obiettivo: c’è solo una via d’uscita

Il club bavarese ha messo nel mirino un top player assoluto: arriva la comunicazione definitiva sulla scelta ed è un colpo di scena

Una vittoria per 10-0. Così il Bayern Monaco ha esordito nel Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. I bavaresi hanno come obiettivo vincere il trofeo e non si sono fermati davanti ai dilettanti neozelandesi, sommersi di reti senza pietà. I tedeschi non hanno ancora digerito l’eliminazione nei quarti di Champions League per mano dell’Inter ed hanno in mente una stagione in cui lottare per conquistare tutto.

Ecco perché è meglio partire dal Mondiale, una sorta di ponte tra le due stagioni, quella appena conclusa e la nuova che prenderà il via tra circa due mesi. Poi sarà la volta della Bundesliga e della Champions League, i due chiari obiettivi della prossima annata.

Kompany ha le idee chiare ed i bavaresi sono impegnati nella campagna di rafforzamento in vista della prossima annata. C’è da sostituire un totem come Müller che concluderà la sua avventura al Bayern Monaco proprio al mondiale per Club dopo una vita calcistica intera in Baviera.

Bayern Monaco, sfumato Nico Williams: va alla rivale

Sono diversi gli obiettivi nel mirino per quanto riguarda l’attacco ma uno sembra quasi definitivamente sfumato. Si tratta di Nico Williams, la priorità per rinforzare le corsie esterne offensive. Il Bayern Monaco aveva già da tempo messo nel mirino il forte esterno spagnolo, con i bavaresi pronti a versare all’Athletic Bilbao i 55 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria.

Su Nico Williams, però si è mosso anche il Barcellona: i catalani vogliono riformare in blaugrana la coppia e l’intesa vincente della Spagna con Lamine Yamal e stanno racimolando la cifra necessaria per poter pareggiare l’offerta e prelevarlo dai baschi. In queste situazioni conta soprattutto la volontà del calciatore che è apparsa chiara fin da subito.

Nico Williams vuole il Barcellona, aspetterà i blaugrana ed ha già informato il Bayern della sua decisione. Un brutto colpo per i bavaresi che dovranno quindi virare le loro attenzioni su altri profili.

Kompany, all in su Leao: la proposta

L’obiettivo dei tedeschi è ora Rafa Leao ed a giorni dovrebbe arrivare l’offerta ufficiale per il calciatore. Si parla di una proposta tra i 75 e gli 85 milioni di euro che potrebbe far vacillare il Milan anche se non dovrebbe bastare. Possibile che il Bayern alzi l’offerta fino a riuscire ad acquistare il calciatore che nelle idee di Kompany dovrebbe regalare imprevedibilità alla manovra e dialogare con Musiala ed Olise, gli altri due talenti sulla trequarti bavarese.

Il Milan, pur volendo trattenere il calciatore, potrebbe anche decidere di cederlo per poi investire interamente il denaro incassato per ingaggiare tutti gli obiettivi prefissati e costruire una squadra secondo i desiderata di Allegri.