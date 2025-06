Gyokeres alla Juve, l’indizio parla chiaro: adesso manca solo un dettaglio

La Juve può ingaggiare il bomber svedese ambito da mezza Europa: c’è un indizio chiarissimo, manca solo un piccolo dettaglio

Superata la fase in cui gli allenatori si sono rubati completamente la scena del mercato nazionale ed internazionale, spetta ora ai calciatori fungere da protagonisti, com’è sempre stato e come probabilmente lo sarà sempre. E quindi, sebbene il mercato non sia ancora aperto ufficialmente, il tourbillon è bello che è partito, con una girandola pronta ad innescarsi.

E chi sono i calciatori che più di tutti attirano le fantasie della tifoseria? Beh, facile rispondere a questa domanda. Si tratta degli attaccanti, da sempre i calciatori più appariscenti, quelli che infiammano i tifosi con i loro gol e decidono i campionati interi (anche se non sempre è così).

In attesa che la sessione estiva prenda ufficialmente il via, i club stanno già lavorando per farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Si elaborano trattative, nascono e muoiono in pochi giorni se non ore, si creano opportunità e soprattutto si prova anche ad anticipare la concorrenza.

Niente Arsenal per il bomber: Arteta ha scelto un altro centravanti

La Juventus è tra le squadre più attive per quanto riguarda il reparto offensivo. La conferma di Tudor ha dato il via libera alla dirigenza per poter dare l’assalto agli obiettivi di mercato. D’altronde alla Continassa la storia è nota. Dusan Vlahovic andrà via perché ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e nessuna intenzione di rinnovarlo a cifre più basse propostegli dalla dirigenza.

Su Kolo Muani, invece, situazione differente. La Juve vorrebbe tenerlo ma non sarà affatto semplice trattare con il Paris Saint Germain che chiede ben 50 milioni per il cartellino del francese. Nel frattempo, però, c’è da rinforzare il reparto con un top. E, vista la quasi impossibilità di arrivare ad Osimhen per le volontà del patron De Laurentiis, il big è stato individuato in Viktor Gyokeres.

L’attaccante svedese è in uscita dallo Sporting Lisbona e la concorrenza sta piano piano svanendo. Il bomber, stando a quanto riportato da Record, avrebbe rifiutato il Manchester United nonostante la presenza di Amorim in panchina, suo mentore mentr l’Arsenal avrebbe dirottato le sue attenzioni verso altre direzioni.

La Bild è infatti certa: i Gunners hanno scelto Benjamin Sesko del Lipsia, tanto da aver trovato già un accordo pluriennale con il calciatore. Manca, ora, l’accordo tra i club che potrebbe arrivare molto presto, con un’offerta tra gli 80 ed i 100 milioni di euro che dovrebbe convincere il Lipsia a privarsi del suo centravanti.

Juve, servono 70 milioni per Gyokeres: serve una cessione importante

E Gyokeres? Al momento le pretendenti maggiori sono svanite. Da qui i riflettori accesi da parte della Juventus sull’intera vicenda. La cifra giusta affinché lo Sporting si decida a cedere il suo bomber è intorno ai 70 milioni di euro, importo inferiore ai 100 che il club biancoverde di Lisbona sognava di incassare.

Una cifra, però, proibitiva al momento per la Juventus che dovrebbe prima realizzare una cessione importante per poter presentare una proposta di tale portata allo Sporting. E qui potrebbe venire in soccorso l’addio di Vlahovic, ammesso che si riesca a trovare un club per lui. La Juve è pronta a tentare l’assalto.