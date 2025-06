Roma, Gasperini ha già le idee chiare: veto assoluto su queste due cessioni

La Roma cambia pelle e Gasperini non perde tempo. Due nomi blindati, un progetto che prende forma tra chi parte e chi resta. La nuova era comincia da una scelta netta

L’effetto Gasperini si sta già facendo sentire sulla Roma. L’allenatore sta analizzando la rosa a disposizione e sta già individuando alcuni elementi che possono fare al caso suo e altri di cui invece si vuole liberare.

Le idee sono molto chiare, poi naturalmente bisognerà fare i conti con le volontà dei calciatori e con le offerte che eventualmente arriveranno. Ma, quantomeno, Gasp sta dando già una direzione chiara da seguire alla dirigenza romanista.

Gasperini ha già stilato una lista di nomi, alcuni dei quali andranno necessariamente ceduti. Qualcuno è già praticamente andato via, come ad esempio Paredes, che è ormai un calciatore del Boca Juniors. Altri andranno via, come ad esempio Pellegrini o Dybala. In più ci sono gli esuberi, di cui ci si dovrà necessariamente liberare.

Ci sono poi altri calciatori che saranno dati via in caso di buona offerta. Ad esempio, in attacco, si aspettano proposte per Dovbyk e Abraham. Soprattutto il primo è tendenzialmente sul mercato, mentre l’inglese, se non dovesse ricevere offerte all’altezza, potrebbe anche restare in rosa, visto che Gasperini lo stima e lo voleva già all’Atalanta.

Roma, Gasperini dice no: questi due calciatori non si muovono per nessun motivo

Ma secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione ci sono due calciatori che il tecnico piemontese ha scelto come praticamente incedibili e sui quali ha posto un veto abbastanza importante. Sono due centrocampisti, due calciatori che probabilmente rappresenteranno un punto di partenza del suo progetto.

Uno è Manu Koné, centrocampista arrivato lo scorso anno che si è dimostrato un mediano tuttofare e che nell’idea di Gasperini rappresenterebbe uno dei due baluardi della linea mediana. Corre, recupera, strappa, imposta. Non fa tutto bene, ma fa tutto. E a Gasp basta e avanza per dargli subito un ruolo centrale, nonostante i tanti interessamenti dall’estero per il suo cartellino.

L’altro è Niccolò Pisilli, il gioiellino della Roma che piace a parecchie squadre, tra le quali proprio l’Atalanta, visto che Juric lo ha allenato ed è un suo grande estimantore. Ma per sua sfortuna lo è anche Gasperini, che anche intorno a lui e alla sua aura da “Capitan Futuro” costruirà la Roma del domani.

Non è un’idea romantica, è un piano tecnico. Pisilli è uno di quelli che può fare da mezzala dinamica, ma anche da interno di possesso. Ha tempi, testa e gamba. E non ha paura. Gasp lo ha messo al centro del discorso, anche se dovesse restare in panchina qualche settimana. È roba sua, e si vede.

Si lavora per il presente, ma anche per il futuro. Intorno a Koné e Pisilli nascerà la Roma di Gasperini. Gli altri passeranno, verranno valutati, gestiti, venduti o rilanciati. Loro no. Loro restano. E da lì si riparte.