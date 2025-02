Koné gela la Roma: “Due big lo vogliono: a Trigoria hanno notato una cosa”

Manu Koné è la rivelazione stagionale della Roma, eppure potrebbe lasciare la maglia giallorossa dopo un anno: ecco cosa trapela da Trigoria

La Roma non ha molti punti fermi in questa stagione di transizione, ma Manu Koné è stato uno di questi. Arrivato in prestito con obbligo di riscatto per 15 milioni di euro, il centrocampista francese ha impiegato pochissimo tempo per diventare il perno della mediana giallorossa.

Tre allenatori si sono alternati sulla panchina romanista quest’anno, ma tutti hanno avuto un’unica certezza: Koné doveva giocare. Non sorprende, quindi, che il suo rendimento abbia attirato l’attenzione di alcuni grandi club europei. L’indiscrezione arriva da Enrico Camelio, opinionista sempre molto informato sulle dinamiche interne alla Roma, che sui suoi social ha lanciato un messaggio destinato a far rumore:

“Koné ultimamente appare leggermente distratto negli allenamenti. Un club francese e uno tedesco (top) si sono già mossi. La novità assoluta è che stavolta la Roma non frenerà nessuno. Si parte da 55 milioni.”

La frase chiave è proprio quest’ultima. Per la prima volta, la Roma sembra disposta ad ascoltare offerte per il suo gioiello di centrocampo. Niente barricate, niente muri alzati per proteggere il giocatore.

Se qualcuno si presenterà con una cifra congrua, le porte potrebbero aprirsi. E una valutazione da 55 milioni non è certo fuori mercato, considerando che il francese ha dimostrato di poter essere un fattore determinante anche in un contesto non proprio ideale come quello giallorosso in questa stagione.

Chi vuole Koné? Le indiziate sono PSG e Bayern Monaco

L’interesse arriva da due squadre di primo piano: una francese e una tedesca, entrambe di alto livello. Se il PSG è sempre a caccia di nuovi talenti per rinforzare il centrocampo e potrebbe vedere in Koné un’alternativa a costi più contenuti rispetto ad altri nomi blasonati, in Germania le opzioni potrebbero essere ancora più interessanti.

Il Bayern Monaco sta ridisegnando la sua mediana per il futuro e, con Kimmich che appare vicino all’addio, un profilo come quello di Koné sarebbe perfetto per raccoglierne l’eredità. Ma attenzione anche al Borussia Dortmund, da sempre attento a operazioni di questo tipo, o al Lipsia, che pure cerca elementi per una stagione, la prossima, che dovrà essere di grande rilancio.

Cosa significa tutto questo per la Roma? In un’estate che si preannuncia di cambiamenti profondi, a partire dall’allenatore, la cessione di Koné potrebbe rappresentare sia un’opportunità che un problema. Se da un lato i 55 milioni sarebbero ossigeno puro per le casse giallorosse, dall’altro perdere l’unico vero punto fermo del centrocampo potrebbe significare dover ripartire da zero in un reparto che ha già mostrato molte lacune.

Il rischio, come spesso accade in questi casi, è che una cessione illustre porti ad acquisti meno all’altezza. La Roma dovrà essere brava a muoversi con tempismo e intelligenza sul mercato, per evitare di trovarsi a settembre con un buco in mezzo al campo e senza un sostituto all’altezza.