Napoli, ora è più vicino il top player: arriva un assist inaspettato da un “vecchio” amico

Il top player per Antonio Conte è sempre più vicino: arriva l’assist decisivo da un vecchio amico dei partenopei

I due squilli subito, giusto per mettere le cose in chiaro. Anzi, più che squilli, veri e propri fuochi d’artificio perché sono stati ufficializzati uno dei difensori italiani più promettenti per presente e futuro, Luca Marianucci, e soprattutto uno dei calciatori più forti al mondo in attività, Kevin De Bruyne.

Insomma, davvero benissimo e se il buongiorno si vede dal mattino, beh sembra proprio che ci sarà da divertirsi. I partenopei sono pronti ad una campagna acquisti imponente, massiccia, in cui sarà rinforzato ogni ruolo con l’arrivo di circa otto calciatori nuovi, profili che possono mettere in grado Antonio Conte di difendere il titolo appena conquistato e fare bella figura in Champions League.

Il ds Manna sta lavorando su più tavoli e soprattutto su più fronti, spaziando tra l’Italia, la Spagna e l’Inghilterra. Vuole completare il prima possibile la rosa da mettere a disposizione dell’allenatore in tempo per il ritiro di Dimaro ma al contempo acquisterà i calciatori solo al giusto prezzo, senza farsi prendere per la gola.

Da Ndoye a Garnacho: i nomi per gli esterni

Una volontà, quella della proprietà, che sta rallentando non poco il mercato azzurro. Basti pensare alle trattative raffreddate sia per Juanlu, il terzino spagnolo impegnato agli Europei Under 21, che per Musah, centrocampista del Milan. Per entrambi le valutazioni date dai rispettivi club – Siviglia e Milan – non rispecchiano le volontà di spesa dei partenopei.

E così, con le due piste congelate, Manna sta provando a risolvere anche la questione relative all’esterno d’attacco. Ndoye è sempre uno dei calciatori preferiti da Conte per la sua abilità nella doppia fase, ma si seguono anche veri e propri top player.

Se Sancho ha un ingaggio elevatissimo ed un suo approdo in azzurro può verificarsi solo in caso di una sforbiciata netta agli emolumenti, più fattibili le piste che portano a Garnacho, in forza al Manchester United, e Federico Chiesa del Liverpool.

Napoli, ecco Chiesa: arriva l’assist decisivo per chiudere

E proprio Chiesa potrebbe essere un colpo sempre più vicino. Antonio Conte lo stima e lo vedrebbe bene nella batteria degli esterni azzurri mente l’esterno, dopo la parentesi negativa in Premier League, vuole lasciare Liverpool. L’esterno ha come obiettivo il ritornare in nazionale – maglia persa proprio per la manciata di minuti giocati – ed un rilancio nel campionato che conosce bene e sotto la guida di un tecnico come Conte sarebbe l’ideale.

Un assist per il Napoli arriva anche da Gennaro Gattuso, neo CT dell’Italia ed ex allenatore del Napoli. Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo selezionatore, la nuova guida dell’Italia non ha certo usato la diplomazia, come suo solito.

“In questi giorni ho chiamato 30 o 35 giocatori, bisogna far parlare il rettangolo verde e quando dice che le cose sono state fatte bene le porte della nazionale sono aperte. A Chiesa ad esempio ho detto quello, che deve trovare il modo di giocare con continuità, e questo vale per tutti“.

Insomma, un vero e proprio invito a lasciare Liverpool ed a cercare un club che gli dia minutaggio dopo gli appena 466′ giocati nella scorsa stagione. Chiesa ha un contratto fino a giugno 2028 ed ha un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti l’anno e sicuramente dovrà dare un taglio ai suoi emolumenti per rientrare nei parametri azzurri.