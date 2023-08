Musah al Fantacalcio, rischio malus in vista: come gestirlo all’asta

Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan, che lo ha preso dal Valencia per 20 milioni. Conviene prenderlo al fantacalcio?

Continua ad essere pirotecnico il mercato del Milan. Il club infatti, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newscastle per 80 milioni, ha avviato una vera e propria rivoluzione regalando al tecnico Stefano Pioli ben 8 rinforzi finalizzati a potenziare la rosa e renderla, nei piani societari, più competitiva rispetto al passato. L’ultimo ingaggio in ordine cronologico è quello di Yunus Musah, acquistato dal Valencia al termine di un lungo braccio di ferro.

L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore: il 22enne statunitense ha firmato un quinquennale da 2 milioni netti all’anno mentre agli spagnoli andranno 18 milioni più 2 di bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Un rinforzo fortemente voluto dal tecnico, alla luce della sua grande duttilità: di professione centrocampista centrale, il classe 2002 all’occorrenza può essere impiegato anche nella posizione di play davanti alla difesa, trequartista alle spalle dell’unica punta e a destra nel tridente offensivo.

Una polivalenza che, di fatto, consentirà a Musah di ritagliarsi uno spazio importante all’interno dello schieramento tattico rossonero e scendere in campo con una certa regolarità. Nel 4-3-3 pensato da Pioli, in particolare, giocherà al fianco degli altri neo-acquisti Ruben Loftus Cheek e Tijjani Reijnders relegando così con tutta probabilità Rade Krunic al ruolo di prima riserva. Per quanto riguarda il fantacalcio, invece? Conviene dare fiducia all’americano? La risposta è negativa. Ecco perché.

Milan, Musah al fantacalcio non è una certezza

Musah nella scorsa stagione è stato una colonna portante del Valencia ed ha totalizzato 37 apparizioni complessive di cui 33 in Liga (26 da titolare), 3 in Coppa del Re e una in Supercoppa spagnola. Parliamo quindi di un giocatore che sa come conquistare la fiducia del proprio allenatore e come rendersi utile in campo. Il problema, però, è rappresentato dal fatto che il suo apporto in fase realizzativa è stato minimo.

A referto appena 2 assist, entrambi in campionato. Un bottino deludente, ulteriormente aggravato dai tanti malus accumulati (10 cartellini gialli e un’espulsione). A Pioli il compito di farlo crescere e valorizzarlo. Intanto, in vista dell’asta estiva prendiamo nota: Musah, come detto, sarà un titolare nel Milan ma va considerato un terzo o addirittura un quarto slot. Maneggiate con cura. I malus, con lui, sono dietro l’angolo.