Roma, cercasi attaccante: la soluzione la porta subito Massara

Gasperini vuole un bomber per la sua squadra: c’è un’idea ben precisa ma la soluzione la può portare il neo ds Massara

Mateo Retegui, nella scorsa stagione, è stato “solo” il capocannoniere della Serie A. Acquistato in fretta e furia dal Genoa per il grave infortunio occorso a Scamacca, la Dea ha dimostrato di puntare sul centravanti dell’Italia ma reduce da una stagione non certo esaltante con la maglia del Grifone.

Ebbene, incastrato alla perfezione nella macchina bergamasca che funziona come e meglio di un orologio svizzero, il centravanti si è esaltato fino a realizzare gol a valanga. Ecco, la stagione di Retegui spiega alla perfezione quanto sia incidente il centravanti per Gasperini.

E, manco a dirlo, alla Roma una delle prime richieste fatte è proprio quella di acquistare un centravanti. Nella rosa giallorossa ci sono Shomurodov destinato a partire, Abraham di rientro dal Milan ma solo di passaggio ed Artem Dovbyk, l’investimento più oneroso della scorsa stagione giallorossa.

Roma, riflessioni su Dovbyk: il nuovo bomber dipende dal… Napoli

Il centravanti ucraino non ha brillato nella stagione conclusa da poco più di tre settimane e non è il perfetto profilo ideale per il gioco dell’allenatore nato a Grugliasco. Ecco perché è possibile che la Roma ritorni sul mercato per cercare un altro bomber.

Uno dei centravanti nel mirino della Roma è Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano dell’Udinese reduce da una stagione in cui ha segnato 10 gol. La valutazione dei friulani è di circa 30 milioni ma c’è un altro problema per la Roma: il Napoli. Già perché il calciatore piace a Conte ed il ds Manna, scatenato come pochi altri sul mercato, l’ha bloccato ricevendo in cambio anche il sì dell’attaccante.

In casa azzurra sono ore di riflessione: chi tra lui e Nunez? Dalla decisione dipenderà anche il futuro della Roma che lavora anche alle alternative. Non sembra poter essere una di queste Nikola Krstovic, nazionale montenegrino classe 2000 vincolato fino a giugno 2027 al Lecce ed autore di 12 gol in 27 presenze nell’ultima Serie A.

Gasp, la soluzione te la porta Massara: ecco chi può arrivare

Sul bomber, infatti, è piombato il Leeds che ha già portato in Inghilterra Bijol, difensore sloveno ormai ex Udinese. La soluzione definitiva, però, potrebbe portarla Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma al posto di Ghisolfi. Il dirigente è reduce da un’esperienza al Rennes e conosce benissimo Arnaud Kalimuendo.

Classe 2002 ed un passato al PSG, il bomber francese ha un contratto fino al giugno 2027 e nell’ultima stagione ha messo a segno 18 gol in 34 gare. Ed in Francia c’è un altro calciatore molto appetito: dall’Ovest all’Est della Francia, direzione Strasburgo c’è Emanuel Emegha classe 2003 e sotto contratto fino al 2008, autore di 14 reti in 27 gare.