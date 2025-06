De Laurentiis ce l’ha fatta: stavolta Osimhen non può dire di no

L’attaccante nigeriano potrebbe ricevere presto un’offerta irrinunciabile che lo farà vacillare: il Napoli spera nella svolta definitiva per la cessione

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi caldi in casa Napoli. A poco meno di un anno di distanza dal suo prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano si ritrova nuovamente senza una destinazione certa. Meno di 3 settimane fa, è stato lo stesso classe ’98 a dire di no all’Arabia Saudita, mentre restano in attesa di risposte i dirigenti del club turco.

Il presidente dei giallorossi ha chiarito apertamente di aver dato un ultimatum a Osimhen. Non potrà aspettarlo in eterno, ma lui tentenna. Victor spera sempre nella chiamata della Premier League che non arriva mai, mentre la Juventus si allontana sempre di più.

I bianconeri avrebbero scelto di puntare su Jonathan David, andando a risparmio rispetto agli 85 milioni che andrebbero versati per chiudere con il Napoli.

Osimhen, l’Arabia ci riprova: la novità fa sorridere De Laurentiis

Secondo le ultime indiscrezioni, però, la telenovela Osimhen potrebbe presto vedere il suo epilogo. La puntata finale di una trattativa infinita, diventata debilitante per i partenopei, si starebbe avvicinando.

Stando a quanto riportato da diversi esperti di mercato, infatti, l’Al-Hilal non avrebbe mollato la presa sul nigeriano. La squadra allenata dal neo arrivato Simone Inzaghi vorrebbe fare sul serio. L’obiettivo è quello di pagare i 75 milioni di clausola rescissoria per accontentare il Napoli e offrire un contratto monstre e irrinunciabile al giocatore.

Osimhen dovrebbe arrivare alla condizione tale di non poter rifiutare davanti a un’offerta di quel tipo. Questo è quello che si augura il Napoli, che con la cessione del proprio attaccante potrebbe sbloccare ulteriormente il proprio mercato in entrata. L’incasso della clausola, infatti, permetterebbe al presidente De Laurentiis di poter accelerare per diversi colpi.

Su tutti Darwin Nunez e Dan Ndoye, i profili più indicati per rinforzare il reparto offensivo e mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa ancora più competitiva. Il patron De Laurentiis sa di aver costruito un progetto solido e persino vincente e vorrà puntare in grande. Questa volta, la svolta per Osimhen sembra davvero quella giusta.

Se l’attaccante non rinuncerà nuovamente a una proposta da sogno, si potrà arrivare alla fumata bianca tanto attesa dagli azzurri. Il mercato dei partenopei potrà così sbloccarsi e subire un’importante accelerata, per permettere a Conte di avere a disposizione una rosa completa già durante i ritiri, evitando così gli errori commessi la scorsa estate.