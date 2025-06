David si riavvicina alla Serie A, pronto nuovo assalto: il top club fa sul serio

L’attaccante canadese si riavvicina a grandi passi verso il campionato italiano, con una big pronta a fare sul serio per strapparlo alla concorrenza

Il nome di Jonathan David è pronto a riscaldare nuovamente i tifosi italiani, in vista di questo calciomercato estivo. Già nelle scorse settimane il centravanti è stato accostato alla Serie A, con Napoli e Juventus che si erano mostrate interessate al suo profilo. Molto più defilata l’Inter, che aveva solamente tentato un sondaggio, ma i cui rumors si sono interrotti praticamente subito.

Classe 2000, il canadese si svincolerà a parametro zero il prossimo 30 giugno dal Lille e potrà firmare per qualsiasi società. Fin qui, però, nessuna squadra si è fatta avanti in maniera prepotente sul giocatore, eccezion fatta per il Napoli. Gli azzurri erano andati molto vicini al colpo nei giorni immediatamente successive alla vittoria dello scudetto, per poi procedere con un dietrofront netto.

Jonathan David verso la Serie A: nuovo tentativo della big

A rallentare gli azzurri furono i costi delle commissioni agli agenti del calciatore, ma soprattutto la volontà di Antonio Conte. Il tecnico leccese, confermato sulla panchina partenopea, aveva espresso dubbi e incertezze su David, allontanandolo definitivamente dal mondo Napoli.

Un lasciapassare per le altre società, che però non hanno più mosso passi concreti verso di lui. Questo fino alla giornata di oggi, quando il Corriere dello Sport ha riferito di un cambio di strategia da parte della Juventus.

I bianconeri hanno tentato l’approccio per Viktor Gyokeres, ma le recenti novità hanno complicato ogni piano. In primis, la lite con lo Sporting Lisbona per la cifra d’uscita, oscillante tra i 70 e gli 80 milioni di euro. E, in secondo luogo, il forte interesse dell’Arsenal, ricambiato dallo svedese. Una pista sempre più calda e che avrebbe spento gli entusiasmi della Juve.

Parallelamente, anche il nome di Victor Osimhen ha destato più di qualche dubbio. Non, ovviamente, sulle capacità del calciatore, ma per la difficoltà dell’operazione. La valutazione del Napoli da 85 milioni di euro ha frenato i bianconeri, oltre al forte interesse del nigeriano di giocare in Premier League. Sullo sfondo, poi, Arabia e Turchia sempre pronte a fare sul serio per acquistarlo.

Da qui, la voglia di credere davvero al colpo David. L’affare prevedrebbe il versamento di 7 milioni di euro di stipendio, ai quali dovrebbero aggiungersene 12 di commissioni agli agenti. Non una cifra da poco, che farà riflettere ancora Comolli, sempre più intenzionato però a puntare sul francese come rinforzo.