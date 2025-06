Inter, stangata per Chivu: arriva la comunicazione che toglie ogni speranza

Brutto colpo per Cristian Chivu: la sua avventura è già in salita, adesso è davvero tutto complicato

L’Inter è impegnata nel mondiale per Club e fin qui non ha certo brillato, anzi. Dopo il pareggio all’esordio, i nerazzurri sono in campo contro i nipponici dell’Urawa e di certo il risultato non sta premiando i calciatori allenati da Cristian Chivu (almeno al momento). Insomma, il nuovo corso non sembra essere partito proprio nel migliore dei modi per il nuovo tecnico.

Certo, non mancano le attenuanti, che sono pure tante. L’ex difensore dell’inter è salito quasi su un treno in corsa, a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti e senza la possibilità di far assimilare i suoi dettami tattici alla squadra. Come se non bastasse, poi, ha incrociato una squadra stanca, provata dalla lunghissima stagione chiusa con zero titoli all’attivo e la finale di Champions League che è stata una vera e propria batosta.

Chivu avrà modo di lavorare, ovviamente, anche perché nel ritiro estivo avrà la possibilità di imporre il suo credo anche con il tempo a disposizione che avrà.

Inter, mercato necessario: scoppia la grana Esposito

Un grande aiuto a Chivu dovrà arrivare però dal mercato. La squadra va rinforzata, un grido di allarme che anche Simone Inzaghi aveva dato prima dell’addio. Le alternative non sono al livello dei titolari e la squadra ovviamente ne risente in termini di prestazioni. L’attacco, manco a dirlo, è anche il reparto che più necessita di investimenti.

D’altronde alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram c’è praticamente il vuoto. Marko Arnautovic e Correa hanno lasciato i nerazzurri a parametro zero (contratto non rinnovato nemmeno all’austriaco nonostante gli otto gol) ed al momento c’è solo Taremi come alternativa, peraltro bloccato in Iran causa guerra.

Negli Stati Uniti Chivu ha a disposizione anche i fratelli Esposito, Pio e Sebastiano che peraltro sono reduci da stagioni sfavillanti. Il primo è stato capocannoniere della Serie B con ben 19 reti mentre il secondo ne ha realizzate ben otto con la maglia dell’Empoli in Serie A.

I due, però, non sembrano al momento godere di grande fiducia da parte dell’allenatore, tant’è che potrebbe esserci una nuova cessione in prestito. E chissà che non scoppi una grana attorno ai due nomi, considerato come i calciatori potrebbero anche chiedere un addio definitivo.

Chivu, che guaio: “colpa” di Bonny

Per Chivu, peraltro, non arrivano buone notizie. Marotta ed Ausilio hanno quasi chiuso Bonny, attaccante del Parma che andrà a rinforzare la batteria dei centravanti. L’allenatore, peraltro, conosce bene il centravanti per averlo allenato in gialloblu e sa cosa può offrire alla causa.

Il suo acquisto, però, di fatto esaurisce il budget messo a disposizione da Oaktree per i rinforzi. Dopo Luis Henrique e Sucic, quindi, chiusi i cordoni della borsa con Bonny. Se l’Inter vorrà rinforzarsi ancora, beh saranno necessari sacrifici sul mercato.