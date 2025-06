Gudmundsson, che fine farà un pupillo dei fantallenatori? La decisione dopo l’anno deludente

L’attaccante islandese ha deluso le aspettative dei fantallenatori dopo l’ultima stagione: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione

Non è stata per nulla facile l’ultima stagione di Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina è passato da uno score di 14 gol e 4 assist nella sua prima annata in Serie A con il Genoa, ad appena 6 reti e 1 assist. Anche al Fantacalcio il suo rendimento è crollato di conseguenza. Il passaggio da centrocampista ad attaccante aveva già abbassato l’hype intorno al suo nome, poi il campo ha parlato.

Uno dei nomi più deludenti nell’annata in Toscana, dietro solo ad Andrea Colpani, che si è fermato a soli 2 gol, perdendo anche il posto da titolare a gennaio. Per questo motivo, la Fiorentina non verserà i 17 milioni di euro concordati per il riscatto con il Genoa. Sono stati ritenuti eccessivi, specie per le condizioni fisiche precarie del calciatore e la vicenda giudiziaria ancora non risolta in terra natale.

Gudmundsson, grandi dubbi al Fantacalcio: dove giocherà?

Una serie di controindicazioni che allontanerebbero lo svedese dai Viola. Ma allora dove giocherà Gudmundsson? Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina potrebbe anche valutare di richiamarlo, ma a cifre ben più abbordabili e in linea con il più recente rendimento.

Il Genoa, però, non sembra così intenzionato a fare sconti. Ecco, quindi, che spunterebbe la Roma. I giallorossi hanno valutato l’ipotesi di inserirsi per la corsa allo svedese. Un primo interessamento, nulla di concreto. Con Gian Piero Gasperini sono stati valutati i primi rinforzi e l’attaccante è entrato a far parte dell’elenco dei nomi nel taccuino dei dirigenti giallorossi.

Anche la Roma dovrà capire i margini di manovra di trattativa, i costi e la questione giudiziaria del calciatore. E poi le condizioni fisiche di Gudmundsson, che ha saltato un numero eccessivo di partite proprio per infortuni costanti.

E al Fantacalcio? Come ci si deve comportare con lo svedese? Risposta semplice: aspettare. Necessario capire in quale squadra giocherà nel prossimo anno. Una permanenza a Firenze non sarebbe utopia e potrebbe fare anche comodo al gioco, pur non avendo ancora nessuna notizia ufficiale. Meno pressing dunque, ma i giallorossi sono in prima linea.

Al Fantacalcio non bisognerà strapparsi i capelli, ma in entrambe le destinazioni stuzzica. Con la Roma di Gasp potrebbe fare persino una stagione super. Monitorarlo in vista dell’asta sarà fondamentale, conoscendolo, nella speranza anche di rivederlo segnare una doppia cifra di gol.