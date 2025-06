Milan, scatto di Tare: “sì” ricevuto e chiusura del primo colpo

Igli Tare piazza l’affondo decisivo: arriva il “sì” decisivo per il primo colpo, Allegri può finalmente sorridere

Un mercato difficile e complesso quello che si prospetta per i club italiani e non solo. Una sessione dove il bilancio e le spese sono al primo posto e le discriminanti maggiori per poter effettuare operazioni in entrata. Ed in casa Milan la musica non cambia, anzi.

I rossoneri hanno un budget ridotto e preciso, oltre il quale non si può andare: RedBird lavora per l’autofinanziamento e per un mercato sostenibile, ecco perché al momento Tare e l’intera dirigenza lavora con i piedi di piombo. Di certo c’è che nelle casse dei rossoneri sono entrati circa 70 milioni di euro per la cessione di Reijnders: un addio doloroso ma inevitabile.

L’olandese d’altronde aveva manifestato la volontà di unirsi al Manchester City ed è stata conclusa un’operazione che di fatto ha accontentato tutti. Allegri, però, ha perso una pedina fondamentale per il Milan della scorsa annata, un calciatore con un potenziale specifico particolare che andrà quindi sostituito giocoforza.

Non solo Modric, ecco il nuovo play per il Milan

Il nome di Luka Modric affascina ed è senza dubbio un calciatore che nonostante i 40 anni possa ancora regalare il talento smisurato che ha ed essere decisivo in gara. Il croato, però, non basta da solo. E così la dirigenza si sta muovendo su più fronti per puntellare la rosa e seguire i desiderata di Max Allegri.

Serviranno rinforzi in tutti i reparti ma al momento Tare sembra proprio essersi concentrato sulla mediana. Ed è sempre più vicino un colpo che darebbe lustro al centrocampo del Milan. Si tratta di Granit Xhaka, centrocampista svizzero di origini albanesi. Negli ultimi giorni il ds ha dato un impulso alla trattativa e la chiusura sembra ormai imminente.

L’accordo con il calciatore è già stato trovato sulla base di un triennale da quattro milioni di euro più bonus a stagione. Ed il Bayer Leverkusen? La proposta è di circa 10 milioni di euro per le Aspirine che non hanno ancora accettato la proposta. La squadra della Renania Settentrionale-Vestfalia sta attraversando una stagione di rinnovamento dopo le partenze di Frimpong e Wirtz direzione Liverpool e Tah che da svincolato si è unito al Bayern Monaco oltre a Xabi Alonso, volato al Real Madrid.

Al Bayer Leverkusen interessa Malick Thiaw con il Milan che non ha chiuso alla possibilità della cessione, anzi. Le due trattative, però, potrebbero essere slegate tra loro. Xhaka in questa stagione ha disputato 33 presenze su 34 gare con due gol e sette assist a corredo.

Classe ’92, Xhaka può giocare sia play davanti alla difesa, organizzando il gioco della squadra che interno di centrocampo, mezz’ala in grado di inserirsi. Insomma, un calciatore polivalente e di talento per il Milan e per Max Allegri che sta costruendo la squadra che dovrà puntare alla qualificazione alla prossima Champions League.