De Bruyne già star a Napoli: vuole un big in azzurro ed interviene in prima persona

A Napoli già brilla una stella, è quella del centrocampista belga che si è attivato in prima persona con il tecnico Antonio Conte

“Sono qui per vincere” disse in una delle prime interviste. Poi, per calibrare meglio le sue affermazioni e renderle il più chiare possibili aggiunse “spero di poter aggiungere qualche trofeo alla mia carriera“. Parole che ha pronunciato Kevin De Bruyne in persona dopo l’ingaggio e la firma sul contratto che lo lega al Napoli.

Insomma, chi pensava fosse venuto in Italia a svernare e prendersi la pensione, si sbaglia di grosso. De Bruyne è arrivato a Napoli per essere più competitivo che mai in questa nuova avventura. Se avesse voluto prendersi la pensione, beh, avrebbe senza dubbio accettato i petroldollari offerti a pioggia dai sauditi.

Ed invece il primo acquisto estivo azzurro non ha gradito come il Manchester City si sia sbarazzato di lui e vuole dimostrare di poter essere in gradi di fare la differenza nonostante i 34 anni. Se lo augurano anche tutti i tifosi azzurri, letteralmente esplosi di gioia all’annuncio del suo ingaggio.

Napoli protagonista sul mercato: assalto all’estero

De Bruyne – al pari di Marianucci – sono stati i primi due colpi di un Napoli che vuole vivere da protagonista la stagione. Difendere lo scudetto e fare bene in Champions League sono i due obiettivi annunciati da tecnico e società, con Antonio Conte che ora si aspetta anche acquisti all’altezza.

E proprio in questo campo, si è mosso in prima persona proprio Kevin De Bruyne. Già, avete letto proprio bene. Il centrocampista belga sta provando a lavorare ai fianchi il tecnico Conte per un obiettivo che potrebbe senza dubbio elevare il tasso tecnico della squadra.

Stando a quanto afferma il The Sun, infatti, De Bruyne si starebbe spendendo per un calciatore che conosce benissimo, Jack Grealish. Anche lui al Manchester City nella scorsa stagione, è in uscita dai Citizens dopo l’ultima stagione disputata tra luci – poche – e molte ombre, spesso relegato in panchina da Guardiola.

Sogno Grealish: priorità azzurra per l’esterno, si muove KDB

Grealish vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia e De Bruyne sta spiegando al direttore sportivo ed all’allenatore l’importanza di poter contare su un calciatore come l’inglese in rosa. Come se non bastasse, il suo nome è già uscito fuori qualche settimane fa in un ruolo dove al momento il Napoli deve rinforzarsi ma ha altre priorità.

Da Sancho a Ndoye fino Garnacho e CHiesa senza dimenticare Zhegrova (ma per la fascia destra) senza dimenticare anche lo steso Grealish. De Bruyne conosce benissimo le qualità dell’ex compagno di squadra ma c’è un problema di non poco conto. Si tratta dell’ingaggio da 17 milioni lordi a stagione che guadagna.

Dovrà dare una netta sforbiciata, tagliando più del 50% i suoi emolumenti per vestire la maglia azzurra. Nel frattempo Grealish ha dato priorità al Napoli mettendo in stand by pla proposta dell’Everton.