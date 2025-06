De Laurentiis l’ha fatto di nuovo: in arrivo al Napoli un altro colpo super

Il presidente del club partenopeo è a un passo dal chiudere ufficialmente l’arrivo di un altro acquisto top: chi sarà il prossimo rinforzo per Antonio Conte

Ancora una volta Aurelio De Laurentiis può sorridere. Il patron del Napoli ha in pugno un altro colpo super per rinforzare la sua squadra e mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa iper competitiva. È trascorso un mese esatto dalla vittoria dello scudetto e gli azzurri stanno ancora viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, come dimostrato dai colpi Marianucci e soprattutto De Bruyne.

Inoltre, il club partenopeo è tra le squadre più attive sul mercato tra sondaggi e rumors. Sono quasi una decina i calciatori nell’orbita azzurra. Non tutti questi firmeranno un contratto che li legherà ai campioni d’Italia in carica, ma anche una semplice trattativa può dimostrare lo stato di forza che ha raggiunto oggi il Napoli in Serie A e in fase di mercato.

Ndoye sempre più vicino al Napoli: cosa manca per chiudere

Proprio in queste ore, la dirigenza del Napoli sta avendo un colloquio con quella del Bologna per definire l’acquisto di Dan Ndoye in azzurro. Le parti stanno dialogando per trovare un punto di incontro sulle cifre e le modalità della trattativa.

Lo svizzero piace da tempo ad Antonio Conte e il patron De Laurentiis è pronto a investire. I rossoblù hanno chiesto 40 milioni di euro per lasciar partire l’esterno sinistro e il Napoli sarebbe intenzionato a inserire Zanoli nell’affare, così da abbassare la richiesta cash. Il terzino è un nome che stuzzica molto a Vincenzo Italiano e potrebbe permettere alle due società di trovare un accordo.

Più complessa la situazione legata a Beukema, che costa meno (30 milioni ndr), ma che il Bologna lascia partire meno facilmente. Con la clausola rescissoria di Lucumì valida a luglio e la Roma interessata al calciatore, gli emiliani non vogliono disfare l’intera difesa. Ecco quindi che le parti hanno iniziato ad aggiornarsi proprio per capire la fattibilità del colpo.

Il Napoli resta comunque scatenato e pronto a chiudere positivamente le operazioni. La fumata bianca per Ndoye resta la grande speranza per i dirigenti partenopei e per lo stesso Conte, che vorrebbe rinforzarsi il prima possibile nella fascia dove ha perso Kvaratskhelia a gennaio. Intanto rimangono sullo sfondo i nomi di Sancho e anche di Grealish, che dall’Inghilterra spingono verso la destinazione partenopea.