Juve e Milan avvisate, il Barcellona lo mette in vendita: colpo da prendere al volo

Il Barcellona prepara una cessione eccellente per finanziare un grande colpo di mercato. Una mossa inaspettata che riaccende l’interesse di Juve e Milan, ma con un ostacolo non da poco

Se ti dicessimo che uno dei difensori più apprezzati della Liga è appena finito sulla lista dei partenti, ci crederesti? Eppure è così. Al Barcellona non basta più il talento: servono soldi veri. Il nuovo corso firmato Hansi Flick ha le idee chiare, ma prima di mettere mano al mercato serve un passaggio fondamentale. E quel passaggio si chiama cessione.

L’obiettivo? Si chiama Nico Williams, uno dei nomi più caldi del panorama europeo. Giovane, esplosivo, con margini di crescita enormi. Il suo cartellino vale almeno 60 milioni di euro. Una cifra che il Barça, con i conti ancora sotto pressione, non può permettersi di spendere così, a cuor leggero. Per questo motivo, in casa blaugrana si prepara una mossa forte, quasi simbolica. E potrebbe avere ripercussioni importanti anche in Italia.

Ronald Araujo fuori dal progetto: il Barça lo mette sul mercato

Sembra incredibile pensarlo, ma è tutto vero: Ronald Araujo è ufficialmente in uscita. Nonostante fosse considerato un pilastro della difesa negli ultimi anni, il club catalano ha deciso di fissare un prezzo preciso per il suo addio: 60 milioni di euro. La decisione è condivisa dalla dirigenza e soprattutto da Flick, che non vede nel centrale uruguaiano un elemento indispensabile per il suo progetto tecnico.

Non si tratta di un’esclusione punitiva o improvvisa. Araujo ha ancora un buon rapporto con l’ambiente e non ha chiesto la cessione. Ma è chiaro che il Barça, di fronte a un’offerta importante, non si farà problemi a venderlo. Anche perché, con quell’incasso, l’assalto a Nico diventerebbe molto più realistico.

Secondo quanto riportato da Sport.es, le big europee – tra cui Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United – sono già alla finestra. Araujo è un profilo internazionale, abituato alla pressione e capace di giocare in diversi contesti tattici. Non mancheranno le pretendenti, insomma.

Juve e Milan interessate, ma c’è un problema di non poco conto

Negli scorsi mesi, Juventus e Milan avevano monitorato da vicino la situazione del difensore uruguaiano. Entrambe hanno bisogno di rinforzi nel reparto arretrato, e il profilo di Araujo rappresenta, per caratteristiche e leadership, una garanzia immediata.

Il problema? Sempre lo stesso: i soldi. In questo momento, mettere sul tavolo 60 milioni cash è un ostacolo enorme per qualsiasi club italiano. A meno di cessioni eccellenti – e rapide – sembra difficile anche solo intavolare una trattativa concreta. Certo, un prestito con obbligo di riscatto o una formula creativa potrebbe riaprire tutto. Ma il Barça, al momento, non sembra disposto a fare sconti.

Eppure, una cosa è certa: un’occasione del genere non capita tutti i giorni. Perché Araujo, pur con qualche blackout recente, resta uno dei centrali più solidi della sua generazione. E se davvero dovesse aprirsi uno spiraglio, Juve e Milan farebbero bene a farsi trovare pronte. In tempi di incertezza economica, è chi riesce ad anticipare gli altri a fare la differenza.

Ora la palla passa al mercato, e ai club che vogliono – o possono – giocarsela. Ma vale la pena chiedersi: in Serie A ci sono ancora squadre in grado di affondare il colpo su un top player in uscita dal Barcellona?