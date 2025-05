Juve, torna d’attualità il grande obiettivo: è lui il colpo per la difesa – SerieAnews

Il club bianconero lavora al mercato in vista della prossima stagione: torna in auge un grande obiettivo della scorsa sessione, è lui il preferito

La Juventus guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa e dare l’assalto al titolo. Con un mercato estivo che si preannuncia particolarmente attivo, il football director Cristiano Giuntoli sta muovendosi con grande anticipo per assicurarsi calciatori in grado di elevare il livello della squadra.

Il club bianconero, infatti, ha bisogno di innesti in più ruoli per aumentare la competitività e lanciare una sfida alla vetta della Serie A, oltre che nelle competizioni europee. Tra i tanti nomi che circolano, uno in particolare sta attirando l’attenzione: quello di Ronald Araujo del Barcellona.

La Juve guarda al Barcellona: possibile colpo in difesa

Il mercato bianconero sembra guardare anche oltre i confini italiani, puntando lo sguardo verso la Catalogna. Ronald Araujo, uno dei difensori più promettenti in circolazione, potrebbe diventare il prossimo rinforzo per la Juventus. Il giocatore, dopo una stagione travagliata al Barcellona, potrebbe essere disposto a cambiare aria.

Araujo, che ha visto ridursi il suo ruolo da titolare a causa della crescita di altri difensori come Cubarsì, potrebbe cercare un nuovo capitolo della sua carriera, e la Juve potrebbe essere la destinazione ideale per rilanciarsi. Il club bianconero sta monitorando con attenzione la situazione, ritenendo l’uruguaiano un elemento di grande valore per rafforzare la difesa.

Un errore in Champions: la critica su Araujo cresce

Il nome di Ronald Araujo è tornato alla ribalta dopo la controversa partita di ritorno di Champions League contro l’Inter. Nonostante una stagione caratterizzata da alti e bassi, Araujo è diventato il capro espiatorio della sconfitta blaugrana. La sua prestazione a San Siro, soprattutto in occasione dei gol siglati da Acerbi e Frattesi, ha sollevato molte critiche.

L’uruguaiano non è riuscito a gestire al meglio la situazione difensiva e ha subito un forte attacco sui social, con molti tifosi del Barcellona che gli hanno imputato una parte delle colpe per l’eliminazione dalla competizione europea. Non è la prima volta che Araujo finisce sotto i riflettori per episodi controversi, ma questa volta la pressione potrebbe essere troppo forte da sopportare.

Araujo, obiettivo della Juve anche in inverno: l’affare possibile in estate

Non è la prima volta che la Juventus mostra interesse per il difensore uruguaiano. Già a gennaio, il club bianconero aveva sondato la possibilità di un trasferimento, ma le difficoltà economiche del Barcellona avevano reso l’operazione complicata.

Nonostante ciò, la Juve non ha mai perso di vista Araujo, ritenendolo una possibile occasione di mercato a condizioni favorevoli. La cifra che circolava per il suo trasferimento era intorno ai 35 milioni di euro, una somma che la Juventus potrebbe riuscire a strappare, soprattutto se il giocatore dovesse ridurre il suo raggio d’azione al Barcellona.

Con il suo rinnovo fino al 2031, Araujo ha tentato di guadagnarsi un ruolo da titolare, ma la sua condizione attuale potrebbe spingere la Juve a tentare un nuovo assalto, magari già a partire dall’estate 2025. Il futuro di Araujo è ancora incerto, ma la Juventus sembra essere una delle squadre più interessate a inserirlo nel proprio progetto.

Sarà interessante vedere se, dopo una stagione difficile e con la pressione che aumenta, l’uruguaiano deciderà di fare il grande passo e accettare una nuova sfida. Con Giuntoli al timone e la Juve pronta a rinforzare la difesa, Araujo potrebbe essere il rinforzo che manca per completare una retroguardia solida e pronta a competere ad altissimi livelli.