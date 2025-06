Moise Kean, la rivelazione fa tremare i tifosi: il rischio è altissimo

La Fiorentina può perdere il suo bomber: c’è un rischio altissimo ed il presidente Commisso lancia l’allarme

Una stagione come forse nemmeno lui si aspettava. Moise Kean la scorsa estate è volato dalla Juventus alla Fiorentina per circa 18 milioni di euro, un vero e proprio investimento che in molti non hanno esitato a definire un “bidone” preso dai viola. L’annata ha poi raccontato tutt’altro: Kean a Firenze ha trovato l’ambiente ideale, ha segnato gol a raffica e non si è più fermato.

Con le sue reti ha spinto la Fiorentina fino a raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Conference League ed al contempo è diventato un simbolo della formazione viola. Ben 25 i gol all’attivo tra Serie A (19 gol) e coppe, sia europee che nazionali. Un bottino che ha proiettato il bomber a diventare vice cannoniere del campionato e guadagnarsi la maglia dell’Italia.

Una stagione talmente eccezionale che ha drizzato le antenne di tutti i top italiani ed europei. Ed il futuro di Moise Kean è un po’ ciò che si domandano tutti: quale maglia indosserà nella prossima stagione?

Dall’Europa all’Arabia: tutti vogliono il bomber azzurro

Com’è noto Kean ha una clausola di rescissione nel suo contratto valida fino a metà luglio: bastano 52 milioni per portarlo a casa. Una cifra che, viste le prestazioni dell’attaccante, sembra ora addirittura bassa considerate anche le disponibilità di alcune squadre. La dirigenza viola ha più volte sostenuto di volerlo blindare, con tanto di adeguamento del contratto e magari eliminazione della clausola.

Lo stesso Commisso ha parlato personalmente con Moise Kean provando a convincerlo a restare in viola. La situazione, però, potrebbe non essere così fluida. Di certo l’attaccante si trova molto bene a Firenze, ha trovato la sua dimensione ideale ma il cambio di tecnico potrebbe aumentare le riflessioni sulla sua permanenza in viola.

Palladino, infatti, l’ha esaltato creando un gioco incentrato su di lui e non è detto che il nuovo tecnico – Stefano Pioli – riesca a fare ugualmente. Da qui le idee non ancora chiare dell’attaccante sul suo futuro. Kean vaglia ogni possibilità riguardo il suo futuro e di certo le ultime situazioni non lasciano grande ottimismo, anzi.

Il presidente Commisso, proprio recentemente si è espresso su Kean e le sue dichiarazioni fanno tremare i tifosi della Fiorentina. “Avete visto gli acquisti che stiamo facendo… Speriamo che resti anche Kean“. Una frase che ha messo in allarme i tifosi della Viola. Il bomber, come detto, ha grande mercato e sebbene si trovi alla perfezione in Toscana, sta vagliando ogni possibilità.

Le offerte, d’altronde, non gli mancano. Dall’Arabia hanno già messo sul piatto 100 milioni di euro tra i 52 della clausola rescissoria ed un triennale da 15 milioni di euro netti per il bomber. Se il calcio saudita non lo attira troppo, però, i top club europei – tra cui anche l’Inter – sono pronti a regalargli un progetto decisamente più attraente.