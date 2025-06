Napoli, mega-colpo da oltre 100 milioni: ci siamo, i tifosi ora possono sognare

Il Napoli è pronto a sferrare il colpo da 100 milioni per puntare a vincere non solo un altro Scudetto, ma anche la Champions League

Dopo la vittoria dello Scudetto il Napoli è più attivo che mai sul mercato, con un De Laurentiis letteralmente scatenato che è riuscito anche a convincere Antonio Conte a restare promettendogli un mercato faraonico. Dopo gli arrivi di Marianucci e soprattutto Kevin De Bruyne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi, e il ds Manna è già al lavoro per portare a Conte i nuovi innesti già prima del ritiro pre-stagionale, come richiesto dal tecnico leccese.

Sono tanti i nomi su cui si è vociferato negli ultimi mesi: da Davide Frattesi dell’Inter a Gatti della Juventus, passando per i vari Ndoye, Beukema e addirittura Jack Grealish del Manchester City, che vorrebbe dire doppio colpo dai Citizens dopo l’arrivo di De Bruyne.

Napoli, all-in sul mercato: oltre 100 mln di euro per il triplo colpo

In attesa della cessione di Osimhen che tarda ancora a sbloccarsi (il nigeriano non è ancora convinto della destinazione araba e attende top club europei) il Napoli è comunque al lavoro per far felice il tecnico Antonio Conte nel minor tempo possibile.

I discorsi sono avviatissimi per Ndoye e Beukema del Bologna: difensore centrale di 26 anni, Beukema è seguito da Conte da tempo. Il Napoli sarebbe pronto a pagare tra i 25 e i 30 milioni di euro per convincere il Bologna a cedere il difensore titolarissimo.

Il nazionale olandese è reduce da un’ottima stagione ed ha una grande prestanza fisica, che lo rende ottimo sia per il 4-3-3 che per il 3‑5‑2, i due moduli preferiti da Conte. Il suo profilo si inserisce perfettamente in un reparto che necessita di un innesto di alto livello da inserire nelle rotazioni con Rrahmani e Buongiorno.

Ndoye invece non ha bisogno di presentazioni: già cercato da Conte per sostituire Kvaratskhelia a gennaio, è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare le ali, con Okafor che farà ritorno al Milan. Il prezzo per Ndoye difficilmente scenderà sotto i 35-40 mln di euro, e insieme a Beukema comporrebbe un pacchetto da almeno 60-70 mln che finirebbe nelle casse del Bologna.

Il Napoli è però attivissimo anche per la ricerca di una punta alternativa a Lukaku, e i discorsi con Darwin Nunez del Liverpool sono avviatissimi: il calciatore gradisce la destinazione azzurra, ma c’è distanza con il Liverpool che chiede almeno 60 mln, contro i 40 che il Napoli vorrebbe offrire. Se tutte e tre le trattative dovessero andare a buon fine, il Napoli spenderà ben oltre 100 mln per questo trittico da sogno, per puntare non solo a bissare lo Scudetto, ma anche alla Champions League.