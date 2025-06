Parametri zero, quanti nomi per i club italiani: le occasioni da non lasciarsi scappare

Ti sei mai chiesto cosa succede davvero nei giorni che precedono il 30 giugno per molti calciatori? È quel momento sospeso, a metà tra una stagione che si chiude e una nuova che ancora non si intravede chiaramente.

Alcuni hanno già fatto le valigie e firmato per nuove destinazioni — come Kevin De Bruyne, che ha sorpreso tutti scegliendo il Napoli, o Modric che, a 39 anni suonati, ha deciso di vivere un’ultima grande avventura con il Milan dopo il Mondiale per Club.

Ma ci sono ancora tanti giocatori che, a meno di una firma in extremis, saranno parametri zero a tutti gli effetti. E tra questi, non mancano i nomi pesanti.

Uno dei più chiacchierati è senza dubbio Jonathan David. Il canadese classe 2000, valutato attorno ai 45 milioni di euro, saluterà il Lille con una valigia piena di gol e potenziale. Si parla di Juventus, Napoli e Inter: tutte affamate di talento offensivo.

Un altro nome interessante è quello di Tyrick Mitchell, vincitore dell’ultima FA Cup con il Crystal Palace, che potrebbe essere una soluzione intrigante per chi cerca spinta e solidità sulla fascia sinistra: il Milan lo guarda da vicino, ma anche il Marsiglia è in pressing.

In uscita dal PSV c’è anche Oliver Boscagli, difensore francese classe ’97, nel mirino di Inter, Juventus e persino dell’Atalanta, sempre attenta ai profili “in saldo”. E poi c’è Dominic Calvert-Lewin: addio all’Everton, futuro ancora tutto da scrivere. Lo hanno seguito Fiorentina, Napoli e Arsenal, ma non è da escludere una permanenza in Premier.

Da Lindelof a Neymar: quante stelle da ingaggiare

E che dire di chi ha già un certo chilometraggio alle spalle, ma può ancora dare molto? Thomas Partey saluterà l’Arsenal e potrebbe tornare all’Atletico Madrid, mentre in Turchia si fa già la guerra tra Fenerbahce e Galatasaray. Poi c’è l’enigma Neymar: tra un possibile rinnovo con il Santos e sondaggi europei, il suo futuro è ancora sospeso.

Occhio anche a Victor Lindelof, scaricato dallo United e seguito da Juventus e Milan, o a Junior Firpo, tornato in auge dopo la promozione in Premier del Leeds: Milan, Lazio e Lione sono alla finestra. Nella lista spiccano anche giovani come Nelson Weiper, gioiellino del Mainz conteso tra Bundesliga e Premier, e nomi più navigati come Arnautovic e Reinildo, ancora in cerca della loro prossima fermata.

E persino la nostra Serie A partecipa alla corsa con Ardian Ismajli, difensore dell’Empoli che fa gola a Bologna e Verona. Insomma, più che una semplice lista di giocatori in scadenza, sembra un menu per direttori sportivi affamati di colpi a effetto. Ma quale di questi nomi sarà davvero il colpo dell’estate a parametro zero?

E quanto peserà il fattore “libertà contrattuale” in un calcio sempre più strategico e meno impulsivo? Forse vale la pena tenere d’occhio questi “indecisi”, perché in mezzo ci potrebbe essere il prossimo protagonista della tua squadra del cuore.