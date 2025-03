Arnautovic, che record assurdo: neanche Messi e Ronaldo ci sono riusciti

Marko Arnautovic è pronto ad entrare nella storia del calcio con un record che neanche Messi e Cristiano Ronaldo hanno mai raggiunto

Oggetto misterioso nello scorso campionato, che non lo ha visto tra i protagonisti della storica seconda stella vinta dall’Inter, quest’anno Marko Arnautovic si sta rivelando il vero asso della manica dei nerazzurri.

Autore di gol pesantissimi come quello da 3 punti contro la Fiorentina, l’eurogol in Coppa Italia contro la Lazio e la rete dell’1-2 che ha dato il via alla rimonta degli uomini di Inzaghi contro il Monza, l’attaccante austriaco sta facendo in questa stagione ciò che i tifosi dell’Inter si aspettavano da Mehdi Taremi, arrivato come prima alternativa alla coppia Lautaro-Thuram, ma fin qui a dir poco deludente.

Eppure Arnautovic ha passato tutta l’estate con le valigie in mano, salvo poi restare in nerazzurro per sua volontà, dopo aver comunicato ad Inzaghi e alla società di sentirsi ancora utile alla causa della Beneamata. Con 5 gol e un assist in soli 561′ minuti in campo, l’ex Bologna sta rendendo onore al suo soprannome “Arna Letale” che i tifosi dell’Inter hanno cucito per lui già dalla scorsa stagione, e con il club meneghino ancora in corsa in tutte le competizioni, ora potrebbe raggiungere un record che mai nessuno prima è riuscito ad ottenere.

Arnautovic e il record nel mirino: sarebbe il primo nella storia

Se non siete tifosi dell’Inter forse non lo ricorderete, ma nella storica rosa del Triplete del 2009/2010 sotto la guida di Mourinho, nel parco attaccanti nerazzurro c’era proprio lui, Marko Arnautovic. All’epoca l’austriaco aveva solo 19 anni, e in quella stagione fu poco più di una comparsa, ricordato soprattutto per la sua simpatia e i suoi siparietti fuori dal campo (indimenticabile quello con Balotelli al termine della finale di Champions), ma tra i “tripletisti” figura anche il suo nome.

Se l’impresa dovesse ripetersi anche quest’anno, l’austriaco diverrebbe l’unico giocatore ad aver conquistato il Triplete con oltre 10 anni di distanza l’uno dall’altro (ben 15 in questo caso). Se già il Triplete è un avvenimento storico, certificato dal fatto che l’Inter ancora oggi è l’unica italiana ad esserci riuscita, ripeterlo dopo 15 anni con la stessa squadra sarebbe un record difficilmente eguagliabile.

Senza dimenticare che Arnautovic già adesso può essere considerato un vero e proprio talismano in casa Inter. In sole 2 stagioni con la maglia nerazzurra è stato protagonista dei due momenti più importanti della storia recente nerazzurra: il Triplete nel 2010 e la seconda stella nel 2024, e tanto basta per renderlo iconico. Se poi l’impresa del Triplete dovesse ripetersi una seconda volta, a quel punto il suo nome entrerebbe di diritto insieme a quelli dei più grandi di sempre.