Maignan, decisione irreversibile: l’annuncio sorprende i tifosi del Milan

Il portiere rossonero è di nuovo protagonista del mercato e in queste ore è arrivata una decisione irreversibile che ha spiazzato anche i tifosi

Mike Maignan è stato uno dei nomi più chiacchierati in casa Milan in questo mese di giugno. Il portiere francese è reduce da una stagione meno brillante rispetto ai suoi standard più elevati, ma resta una figura chiave, oltre che il capitano della squadra. La fascia da capitano indossata nelle ultime partite della stagione, potrebbe restare intorno al suo braccio anche nell’annata che verrà.

Le certezze, però, sono arrivate solamente negli ultimissimi giorni. Maignan, infatti, è stato ampiamente accostato al Chelsea dopo la fine del campionato. I Blues sono alla ricerca di un portiere forte, affidabile e che possa far fare il salto di qualità. Caratteristiche che il classe ’95 ha e che il Milan ha esaltato per diverse stagioni, su tutte quella dello scudetto nel 2022.

Maignan, parla Tare: decisione definitiva sul futuro

In scadenza di contratto nel 2026, Maignan ha fatto tremare i tifosi rossoneri. Dopo l’addio di Reijnders e la trattativa avanzata tra Theo Hernandez e l’Al-Hilal, un altro pilastro della squadra ha rischiato seriamente di fare le valigie. Insieme a Rafael Leao, “Magic Mike” è uno dei baluardi del Milan, tra i senatori che hanno vinto, appunto, il titolo ormai 3 anni fa.

A spazzare via le preoccupazioni c’ha pensato Igli Tare. Il nuovo direttore sportivo del Milan ha parlato anche ai microfoni del Corriere dello Sport, spegnendo ogni possibile affare in uscita riguardante il portiere francese. La pista Chelsea è assolutamente chiusa, così come qualsiasi altra che potrà nascere con il vero inizio del calciomercato di luglio.

Lo stesso dirigente ha infatti dichiarato:

“Maignan non è in partenza, sarà al Milan anche nella prossima stagione. C’è stato un interessamento da un club della Premier ma alla fine non si è trovato un accordo, sapendo anche che Maignan è un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Abbiamo deciso di puntare su di lui e di guardare avanti insieme”.

Non ci sono più dubbi, dunque, in porta niente cambiamenti per il Milan 2025-26 targato Max Allegri bis. Maignan continuerà a difendere i pali e potrà guidare come capitano una squadra che sta affrontando un cambiamento importante della propria pelle, nel tentativo di tornare a vincere in Italia. L’obiettivo è riprendersi subito la classifica che la storia della società rossonera merita.