Theo Hernandez, adesso ci siamo: Allegri costretto a farlo ma ora Milan sotto scacco

Il Milan dopo Reijnders cede anche il suo terzino sinistro: un’altra stella dice addio ed ora il tecnico è furioso. Allegri tiene sotto scacco il club

Theo Hernandez ed il Milan, una storia d’amore durata sei anni che sembra destinata al suo epilogo. In genere la crisi tra le più dure da affrontare in una coppia sembra essere quella del settimo anno ma stavolta si è giocati d’anticipo. D’altronde che il matrimonio non fosse un idillio più lo avevano capito anche le pietre.

E manco vogliamo interpellare le mura di San Siro. Il terzino francese, da sempre un dei punti di forza del Milan, non era più ficcante come una volta. Nella stagione appena conclusa è stato decisivo ma al contrario. Troppi gli errori in fase di copertura, tanto da spingere sia Fonseca che Conceiçao a lasciarlo in panchina in diverse gare (celebre l’ammutinamento contro la Lazio con Leao).

Il tecnico lusitano, che ha portato a casa una Supercoppa, per esaltarlo al meglio aveva addirittura cambiato ruolo al calciatore: esterno a tutta fascia a centrocampo, con una difesa a tre che gli potesse proteggere le spalle e dare maggiore copertura alla squadra.

Theo Hernandez ed i rumors di mercato: ora c’è una svolta, c’entra… Inzaghi

I rumors di mercato attorno a Theo, quindi, vanno avanti da almeno un anno con il club di via Aldo Rossi disposto ad ascoltare proposte già dalla sessione invernale. E solo l’impuntarsi del calciatore ha reso vano il trasferimento al Como in cambio di 50 milioni.

Stavolta, però, i tempi sono decisamente maturi per il grande addio. E così Theo, corteggiato a lungo dall’Al Hilal, sembra aver deciso di cedere alle avances di Simone Inzaghi dopo il “no” iniziale. Il tecnico ex Inter l’ha voluto fortemente proprio perché lo conosce benissimo e sa cosa può dare al club saudita.

Ulteriore prova dell’avvio della fase finale della trattativa la linea bollente di Manuel Garcia Quilon in costante contatto con Federico Pastorello, agente di Inzaghi ed intermediario scelto dai sauditi nella trattativa. E probabilmente decisiva anche l’offera rivista al rialzo da parte dell’Al Hilal che dopo i 18 milioni di euro netti l’anno per il francese rifiutati, è salito fino a quota 20.

Milan, la posizione di Allegri: è furioso

Una proposta che ha colpito il segno, considerato come la trattativa dovrebbe concludersi addirittura nelle prossime ore, con lo scambio dei documenti. Il Milan aveva già informato Theo come fosse dai piani tecnici del club, invitando il terzino anche a trovarsi una squadra.

E dopo il timido tentativo dell’Atletico Madrid, è arrivato l’Al Hilal che verserà nelle casse rossonere poco più di 25 milioni di euro più bonus. Insomma, decisamente vicini ai 30 richiesti.

E Max Allegri? Il tecnico l’avrebbe anche tenuto a Milano ma ha prevalso la ragione di Stato. Il tecnico è però una furia e si aspetta ora dei colpi all’altezza: fin qui sono già andati via Reijnders ed ora Theo ma sulla lista dei partenti ci sono anche altri calciatori. Top player che il livornese ora venga siano sostituiti all’altezza con calciatori di almeno egual livello e soprattutto che il denaro incassato sia poi interamente investito sul mercato in entrata.