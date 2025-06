Ricci-Milan, è tutto vero: affare sbloccato, ma c’è una rinuncia a sorpresa

Una trattativa riemersa dal passato e due idee chiare per il centrocampo. Il Milan costruisce con testa, lasciando da parte la tentazione del troppo. E un nome importante resta improvvisamente fuori dal quadro

Il Milan è andato dritto su Samuele Ricci. Niente giri di parole, niente fumo negli occhi: stavolta ci siamo davvero. La notizia è uscita in giornata, ma in realtà era nell’aria da un bel po’. Perché Ricci è un nome che il Milan seguiva da mesi, già da gennaio, quando i rossoneri avevano provato a intavolare una trattativa con il Torino. Poi tutto rimandato, ma il nome è rimasto lì, in stand-by. E ora ha ripreso forza, col vento giusto.

Il primo a riprendere in mano il dossier è stato Igli Tare. Ha messo insieme i pezzi lasciati dai predecessori e ha riaperto i contatti. Il Torino stavolta ha ascoltato. In inverno aveva chiuso ogni discorso, ma adesso ha aperto. Anche perché Ricci ha voglia di cambiare aria, di fare il salto. E Cairo, pur partendo da richieste altissime (oltre 30 milioni), ha dovuto adeguarsi alla realtà: poca concorrenza e volontà del giocatore chiara. Così la trattativa ha preso quota.

Il Milan è vicino a chiudere. Si parla di 22 milioni più 3 di bonus, un’operazione assolutamente alla portata, e il colpo potrebbe concretizzarsi in pochi giorni. Non è ancora fatta, ma è questione di dettagli. Ricci sarebbe il primo vero acquisto della nuova linea mediana rossonera, quella pensata per avere almeno due registi veri, dopo un’intera stagione passata a sopravvivere senza uno, per scelta degli allenatori. Soffiato all’Inter, che pure lo seguiva con interesse, Ricci è pronto quindi a vestirsi di rossonero.

Due registi, quindi. E qui entra in scena anche Luka Modric. Un altro che, parole di Tare, “viene al Milan per vincere”. Due registi diversi, ma complementari. Ricci per dare continuità e futuro, Modric per portare visione e carisma. È il nuovo volto del centrocampo, che cambia pelle, struttura e anche idea di gioco.

Milan su Ricci: sfuma la trattativa per Xhaka

Ma la notizia, quella vera, è un’altra. Perché nel momento in cui il Milan affonda su Ricci e accoglie Modric, arriva anche una rinuncia. E non una qualunque. I rossoneri hanno deciso di tirarsi indietro su Granit Xhaka.

Sì, proprio lui. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava a un passo. Il Bayer Leverkusen aveva aperto alla cessione, il padre di Xhaka ha confermato i contatti proprio poco fa. Ma qualcosa è cambiato in fretta. Lo sblocco dell’affare Ricci e l’arrivo ormai imminente di Modric hanno spinto il Milan a fare un passo indietro, per evitare di ritrovarsi con un centrocampo pieno zeppo di interpreti simili.

Anche perché Xhaka, seppur meno costoso, avrebbe chiesto spazio, centralità, forse anche un contratto pesante. Troppo, in un reparto che rischiava il sovraffollamento e la confusione. Il Milan ha preferito tenere il punto: due registi, sì, ma scelti. Non un casting continuo. Resta sullo sfondo Jashari, nome che piace ma che costa davvero troppo. Intanto Ricci è lì, a un passo. E Modric è pronto a vestire rossonero.