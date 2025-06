Balotelli saluta Genoa e Serie A: scelto il nuovo campionato dove giocherà

SuperMario è pronto ad una nuova avventura: saluta il Genoa e punta ad un nuovo club, il campionato in cui giocherà

Mario Balotelli ed il Genoa, un amore mai nato e finito ancor prima di sbocciare. “Colpa” anche di Patrick Vieira, il tecnico scelto dal Grifone dopo l’esonero di Alberto Gilardino con la squadra che versava in cattive acque, nelle zone basse della classifica.

Lo sliding doors della stagione di SuperMario è stato tutto lì. Il bomber fu voluto a Genova fortemente da Gilardino ma l’attuale allenatore del Pisa non ha mai potuto contare sul centravanti, con l’esonero arrivato poche settimane dopo. Ed il cambio in panchina non ha giovato al classe ’90, i cui rapporti con Vieira erano ai minimi termini dall’esperienza in comune al Nizza.

E così la sua stagione, complice anche il mancato addio alla Liguria lo scorso gennaio, è scivolata via senza che Balotelli potesse dare il suo contributo in campo. Una miseria di 56′ totali in sette mesi di stagione, davvero una miseria. Va da sé immaginare come il contratto in scadenza nel giugno del 2025 non gli verrà rinnovato.

D’altronde lo stesso Supermario ha espresso in più di un’occasione il desiderio di cambiare aria e sentirsi importante. A 34 anni, d’altronde, può ancora dire la sua e si sente in grado di poter fare la differenza.

Nuova avventura per SuperMario: giocherà in Spagna

La voglia di giocare di Balotelli è stata subito recepita dai suoi agenti, al lavoro per trovargli una nuova squadra. Se il desiderio dell’attaccante, nella scorsa stagione, era restare in Italia, ora avrebbe cambiato idea. L’estate scorsa aveva anche rifiutato proposte dall’Arabia Saudita, dal Brasile ed altre nazioni europee.

Ora, invece, le priorità sono cambiate ed infatti il suo futuro calcistico sarà con ogni probabilità in Spagna. Il Murcia, uno dei club storici del Paese, lo vuole quasi a tutti i costi. Attualmente è in terza divisione ed ha perso il play off promozione cedendo in semifinale al Gimnastic di Tarragona.

L’obiettivo è però la promozione in LaLiga2 e con Balotelli in attacco può essere davvero tutto possibile. Già ci sarebbe stato un primo incontro a Madrid tra il presidente del Murcia, Felipe Moreno, e l’entourage del calciatore. Balotelli si potrebbe così rilanciare in un calcio sicuramente più modesto rispetto alla Serie A.

Spetta ora al Murcia, però, capire la fattibilità dell’operazione, sia dal punto di vista economico che tecnico ma l’affare potrebbe andare in porto anche in tempi brevi con il calciatore che si potrebbe rilanciare in grande stile vivendo una stagione da assoluto protagonista.