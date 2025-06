Napoli, attesa finita per Conte: nuova svolta sul mercato

Attesa finita per Antonio Conte, il club azzurro chiude un altro colpo da novanta: nuova svolta sul mercato, partenopei senza freni

Un mercato da protagonisti assoluti, una volontà ben chiara di poter costruire una squadra in grado di difendere il titolo e ben figurare in Champions League. Il Napoli ha le idee ben precise in vista della prossima stagione e sta lavorando nella direzione concordata tra tutte le parti: dal patron De Laurentiis al ds Giovanni Manna con la regia del tecnico Antonio Conte.

Il super colpo De Bruyne, nonostante lo spessore del calciatore, ha solo rappresentato la volontà iniziale del Napoli di investire pesantemente. D’altronde il patron aveva promesso a Conte un rafforzamento corposo della rosa per convincerlo a restare in azzurro.

E così, pur vagliando bene ogni tipo di mossa e soluzione, la dirigenza partenopea sta continuando nella massiccia campagna di rafforzamento. L’attacco, al momento, il reparto che sta conquistando la maggiore concentrazione: c’è da ingaggiare almeno due esterni offensivi ed un alter ego di Lukaku. Tre pedine per completare il reparto offensivo per poi dedicarsi ad altre zone del campo.

Lang per le fasce ed assalto al bomber: arriva lui

Noa Lang sembra con ogni probabilità il primo colpo per le fasce. Una scelta caduta sull’olandese anche per le resistenze del Bologna su Dan Ndoye. Sullo svizzero i felsinei fanno ostruzione sparando altissimo. E così la dirigenza azzurra, pur apprezzando il calciatore e dopo aver trovato un accordo per l’ingaggio, hanno virato sull’olandese da chiudere per 28 milioni di euro.

Per il secondo esterno offensivo, poi, ci sarà tempo: la pista Ndoye è sempre viva ma si valutano altre opzioni. Si va da Federico Chiesa a Jadon Sancho, rispettivamente in forza al Liverpool ed a Manchester United. Il colpo per l’attacco è stato invece stabilito: è Darwin Núñez, bomber in forza ai Reds ma deciso ad andare via.

L’entourage del calciatore ha già parlato con la dirigenza partenopea, il bomber ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro. E così serve solo l’assalto finale: la valutazione dei Reds è di circa 55 milioni di euro mentre l’ingaggio ammonta a 5 milioni di euro l’anno, ampiamente alla portata del club partenopeo.

Nei prossimi giorni continueranno i contatti la è chiara la volontà del Napoli: vestire d’azzurro il centravanti e regalare un altro colpo da 90 ad Antonio Conte. D’altronde i partenopei hanno la strada spiana con il bomber uruguaiano: la Juve si è defilata ed il centravanti ha rifiutato le proposte saudite. Sembra essere solo una questione di tempo.