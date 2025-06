Juve, il ko con il City lancia l’allarme: ora non c’è altra soluzione

La pesante sconfitta dei bianconeri contro il Manchester City di Guardiola nel Mondiale per Club lancia l’allarme: ora il club deve intervenire sul mercato

Una serata difficile per la Juventus, che ieri ha subito una netta sconfitta per 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per club. Nonostante la buona partenza, la difesa bianconera ha palesato grossi problemi, con la squadra di Guardiola che ha capitalizzato ogni minimo errore.

Sei gol nelle ultime tre gare, una media preoccupante che fa suonare il campanello d’allarme in casa Juve. Se contro squadre come il City si può anche chiudere un occhio, le lacune difensive emerse sono troppo evidenti per non essere corrette.

La sconfitta contro gli inglesi è stata una cartina tornasole, mettendo in luce una fragilità che era già emersa nelle precedenti partite. Non si trattava solo della forza dell’avversario, ma di disattenzioni e incertezze da parte del reparto arretrato che, se non corrette, potrebbero costare caro anche in campionato e in altre competizioni. La Juve ha bisogno di rinforzi, soprattutto in difesa, e il mercato potrebbe essere la risposta per risolvere i problemi.

La Juve deve rinforzarsi in difesa: la priorità è chiara

Dopo la sconfitta al Mondiale per club, la priorità per il tecnico Igor Tudor è sicuramente quella di rendere la difesa più solida. Non basta più sperare che la squadra si aggrappi all’estro dei suoi attaccanti. La Juve ha bisogno di una difesa che non conceda reti facili, una difesa che sappia rispondere alle sollecitazioni di avversari di alto livello.

Il sistema di gioco di Tudor, infatti, lascia spazio a situazioni di uno contro uno, in cui la qualità e l’intelligenza tattica dei difensori diventano cruciali. La Juventus deve quindi investire in difensori che possano aggiungere solidità ma anche qualità in fase di costruzione.

La squadra ha bisogno di giocatori in grado di anticipare gli attaccanti avversari e non subire passivamente. Con questo in mente, il mercato è il terreno su cui la Juve sta cercando di intervenire. L’identikit del rinforzo ideale è ben chiaro, e ora sono i nomi a diventare protagonisti.

Centrale cercasi: gli obiettivi dei bianconeri

Non è un segreto che la Juventus stia cercando un centrale che possa fare la differenza. Alcuni nomi già circolano con insistenza e sembrano perfetti per risolvere i problemi difensivi bianconeri. Ecco alcuni dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato.

Leonardo Balerdi : Il difensore argentino dell’Olympique Marsiglia è un nome caldo per la Juve. Classe 1999, Balerdi ha dimostrato ottime doti sia in marcatura che nella costruzione del gioco . Tudor lo conosce bene e lo considera un obiettivo ideale, ma il Marsiglia non sembra disposto a cederlo facilmente. Una trattativa che si preannuncia complicata, ma non impossibile.

: Il difensore argentino dell’Olympique Marsiglia è un nome caldo per la Juve. Classe 1999, Balerdi ha dimostrato . Tudor lo conosce bene e lo considera un obiettivo ideale, ma il Marsiglia non sembra disposto a cederlo facilmente. Una trattativa che si preannuncia complicata, ma non impossibile. Giovanni Leoni : Un altro giovane difensore che la Juve sta monitorando con attenzione è Giovanni Leoni. Corteggiato anche da Milan e Inter, Leoni è un centrale di grande qualità e forza fisica, ma la sua scelta dipenderà molto dal progetto che gli verrà offerto. Al momento, il Milan sembra in pole, ma i bianconeri stanno cercando di inserirsi nella corsa.

: Un altro giovane difensore che la Juve sta monitorando con attenzione è Giovanni Leoni. Corteggiato anche da Milan e Inter, Leoni è un ma la sua scelta dipenderà molto dal progetto che gli verrà offerto. Al momento, il Milan sembra in pole, ma i bianconeri stanno cercando di inserirsi nella corsa. Ronald Araujo : Torna a farsi sentire dalla Spagna il nome di Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona. Sebbene le voci di mercato siano state più frequenti lo scorso anno, la Juventus non ha mai smesso di seguire il giovane uruguaiano. La trattativa, tuttavia, sembrerebbe difficile, considerando anche l’importanza del giocatore per il Barça.

: Torna a farsi sentire dalla Spagna il nome di Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona. Sebbene le voci di mercato siano state più frequenti lo scorso anno, la Juventus non ha mai smesso di seguire il giovane uruguaiano. La trattativa, tuttavia, sembrerebbe difficile, considerando anche l’importanza del giocatore per il Barça. Altri possibili nomi: Non solo Balerdi e Leoni. Tra i profili che la Juve sta valutando ci sono anche Aguerd del West Ham, Senesi del Bournemouth, Lucumi del Bologna e Boyomo dell’Osasuna. Tutti giocatori che potrebbero adattarsi al sistema difensivo di Tudor e apportare quella solidità che la Juve sta cercando.

La difesa è il cuore della squadra, e per la Juventus è arrivato il momento di fare sul serio. I rinforzi sono necessari, e con il mercato invernale alle porte, i bianconeri devono agire velocemente per evitare di perdere terreno in una stagione che si preannuncia più competitiva che mai.