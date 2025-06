“Osimhen firmerà per questo club. Affare praticamente fatto”. Quanto incasserà il Napoli

L’attaccante nigeriano avrebbe definitivamente scelto la sua prossima destinazione. L’annuncio in diretta fa sorridere il presidente De Laurentiis

Potrebbe concludersi presto la telenovela con protagonista Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano avrebbe finalmente preso una decisione sul proprio futuro. Dopo un anno in Turchia come protagonista, ci si avvicina a grandi passi verso l’ultima puntata di una serie tv immaginaria, che non ha reso troppo felici i tifosi del Napoli.

Lo scorso anno, il classe ’98 si è impuntato: voleva giocare in Premier League. Una volontà mai realizzata, dato che nessuna società inglese si è presentata alla porta del club partenopeo. Solamente a settembre, per evitare di rimanere in tribuna un anno intero, Osimhen ha scelto il Galatasaray. Terminata la sua esperienza, nuovi ostacoli, come il suo “no” all’Arabia Saudita di inizio giugno.

E poi quel rapporto ormai rovinato con i tifosi azzurri. Nessun messaggio per lo scudetto vinto quest’anno. Nessuna storia Instagram o commento a qualche post. La mancanza di gratitudine ha fatto infuriare i napoletani, che oggi sperano solo in una sua cessione per incassare le cifre necessarie da investire nel mercato in entrata.

Osimhen apre all’Arabia, l’annuncio in diretta fa sperare

Dopo il primo rifiuto alla Saudi Pro League, Osimhen ha risposto ai rumors dichiarando di volersi godere le vacanze. Uno smacco anche al vice presidente del Galatasaray, che lo ha invitato a tornare in Turchia. Nulla di fatto, con il Napoli ancora incastrato in un’uscita sempre più complessa.

A dare novità, c’ha pensato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, nel corso di una diretta per Radio Kiss Kiss. Il noto giornalista ha infatti dichiarato:

“Te lo do quasi per fatto, Victor Osimhen andrà all’Al-Hilal. L’offerta non era riproponibile da parte di nessuno, neppure per la metà, anche perché 40 milioni all’anno sono impressionanti, fuori mercato. Lui non voleva andare al Mondiale per Club, ma c’è molto ottimismo per l’Al-Hilal. Secondo me finisce lì. Il Galatasaray non può permettersi di pagare neanche la metà di quella cifra. Dalla Premier League non sono pervenute offerte. Sarebbe una sorpresa se non andasse lì“.

Strada tracciata dunque, con Osimhen che guadagnerà cifre monstre e con il Napoli che riceverà i 75 milioni di euro richiesti per liberare il giocatore. L’accordo tra i club era stato raggiunto prima ancora dell’inizio dello stesso Mondiale per Club, ma poi il giocatore aveva respinto l’offerta. Ora, invece, il destino sembra scritto e la storia pronta a vivere il suo ultimo episodio.