Serie A, dimissioni immediate? L’incredibile indiscrezione può diventare realtà

Il campionato italiano potrebbe subire uno scossone importante, con un top allenatore che potrebbe già dare le dimissioni prima ancora dell’inizio della stagione

Mancano meno di due mesi all’inizio della prossima Serie A, eppure il campionato 2025-26 rischia di subire uno scossone prima ancora della sua partenza. Con il calciomercato alle porte, sono numerosi i rumors che si stanno susseguendo, ma questa volta il protagonista è un allenatore. In queste ore starebbe crescendo sempre più l’ipotesi di dimissioni anticipate.

Ricorderete tutti quando, solamente 4 anni fa, Gennaro Gattuso diede le dimissioni dalla Fiorentina dopo neanche un mese dalla sua firma a giugno. Un addio prematuro, dettato dalle divergenze legate al calciomercato. Un episodio simile potrebbe avvenire anche per questa sessione estiva di calciomercato, con un tecnico pronto a salutare ancor prima di iniziare.

Sarri dice addio alla Lazio? Lo screzio con Lotito è pesante

Il protagonista della storia è Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è tornato alla Lazio dopo l’esonero della stagione 2023-24, che aveva portato a Igor Tudor come traghettatore, prima di far ricadere la scelta su Marco Baroni nell’annata appena trascorsa.

Salutato anche l’attuale allenatore del Torino, il presidente Claudio Lotito ha scelto di ritornare proprio da Maurizio Sarri, che ha accettato di buon grado la proposta. Il mister, però, non era assolutamente a conoscenza delle problematiche legate al calciomercato nelle quali è invischiata la Lazio.

Il club biancoceleste non potrà effettuare acquisti in estate, perché, alla scadenza della trimestrale del 31/033, avrebbe sforato i 3 parametri FIGC. Un blocco che durerà fino a settembre, per il quale il presidente Lotito sta cercando immediatamente soluzioni.

Il patron vorrebbe convincere altri club a procedere con l’applicazione anticipata delle nuove norme Noif già da questo mercato estivo. Le nuove regole, in vigore dal 1 luglio, eliminerebbero due dei tre parametri finanziari che hanno creato problemi alla Lazio, lasciando solo il limite sul costo del lavoro ampliato, una soglia che la Lazio potrebbe facilmente soddisfare con un versamento diretto di Lotito.

In queste condizioni, Maurizio Sarri non può di certo ritenersi soddisfatto. Non era a conoscenza di questo blocco, partito già da fine maggio, e starebbe valutando come muoversi. L’ipotesi dimissioni anticipate non è assolutamente da escludere. L’allenatore starebbe valutando di dire addio, perché non messo al corrente di una situazione che penalizzerebbe e non poco la Lazio.

Senza arrivo di rinforzi, sarà ancora più complesso competere con le altre società che si stanno rinforzando. In una stagione senza coppe, Sarri avrebbe potuto dare una grossa mano a ripartire, ma recuperare il distacco da Napoli, Inter, Juve, Roma, Milan, Atalanta, Bologna e Fiorentina, sarà complesso in queste condizioni.